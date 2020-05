Filed to:

Gif : The Hacksmith ( YouTube

No proporciona superfuerza ni tiene cañones repulsores en las palmas de sus manos, pero hay que reconocer que el guante de Iron Man que han creado en The Hacksmith es digno de Tony Stark. En la parte superior tiene un cortador de plasma capaz de abrirse paso por placas de metal como si tal cosa.



No es la primera vez que cubrimos algún invento de The Hacksmith. El canal de YouTube se ha hecho famoso por sus enloquecidas réplicas de objetos de película. Algunas de ellas tan peligrosas para el que las empuña como para los que tiene alrededor. El año pasado hicieron un protosable láser que en realidad era una barra de titanio y tungsteno a 3.000 grados. Hoy se acaban de saca de la manga este brutal guante:

Cómo ya adelantan en el vídeo, Iron Man lleva un cañón lá ser montado sobre la muñeca, pero los láseres no funcionan exactamente igual en el mundo real. No hay manera de meter un emisor con bastante potencia como para cortar metal en algo tan pequeño como un guante, así que en The Ha cksmith han optado por lo más parecido que tenían a mano: un cortador de plasma.

Habituales en muchos talleres, los cortadores de plasma usan un chorro de gas calentado mediante un arco eléctrico de alta potencia. El resultado es un chorro de gas supe rcalentado capaz de alcanzar los 20.000 grados C elsius. El equipo de ingenieros del canal ha partido de un cortador de plasma industrial cuya fuente de energía son un montón de baterías industriales. Todo ello en una mochila para que pueda llevarse cómodamente.

Por supuesto, la cosa no acaba ahí. Además han incorporado un motor para que el cañón entre y salga de su cubierta protectora, una botella de aire comprimido para servir de base al plasma, y un guante secundario con un electroimán para sujetar las piezas de metal a cortar. Lo cierto es que con unos cuantos ajustes, el guante podría ser de utilidad en más de una industria como los astilleros, donde los trabajadores tiene que cortar metal en lugares difíciles. [The Hacksmith]