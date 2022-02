Zombie Strange

El tráiler de Doctor Strange and the Multiverse of Madness tiene varias versiones del Hechicero supremo, entre ellas la que ya conocimos en What If, pero esta última tiene un aspecto decididamente malo. Strange parece cadavérico y la energía que lo rodea tiene un tufo potente a nigromancia. No falta quien dice que también sale una versión de Wanda que también parece muerta viviente, pero dudo de que Marvel Studios se atreva a seguir con algo tan loco como la saga Marvel Zombies. Habrá que esperar para saberlo. Doctor Strange y el Multiverso de la Locura se estrena el próximo 6 de mayo.