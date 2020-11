Captura de pantalla : Temponaut Timelapse

Confieso que comencé a ver este vídeo con el temor a ver estomagantes colonias de moho, bosques de hongos y todo tipo de larvas, pero no. Resulta que lo que pasa cuando dejas Ketchup al aire libre durante mucho tiempo es.... ¿nada? Desde luego nada dramático.



El vídeo es un timelapse y procede del canal dedicado a este tipo de clips Temponaut Timelapse , que tiene toda una lista de reproducción de comida pudriéndose si estás interesado en ese tipo de temas.

Pero el ketchup no se pudre. No al menos como lo hacen otros alimentos más proclives a servir de hogar a micr oorganismos. En lugar de ello va perdiendo el agua en su interior y se seca hasta convertirse en una pasta densa y deshidratada de aspecto gelatinoso y color oscuro. No es que sea un proceso agradable, pero definitivamente no es lo que esperaba.

¿ Por qué no se pudre como otros alimentos? La razón está en su acidez natural . La cantidad de vinagre y de azúcar de esta omnipresente salsa crea un medio poco amistoso para las bacterias que normalmente inicial los procesos de putrefacción en otros alimentos. Eso convierte al ketchup en una salsa estable y por eso hay tantas hamburgueserías que dejan sus botes de ketchup sin refrigerar. No obstante, los condimentos de un restaurante se agitan rápido. En casa los fabricantes como He inz recomiendan mantener el ketchup en la nevera para que su sabor no se altere.

¿ Cómo saber cuando el ketchup se pone malo? Según la página ¿ Can it go Bad? el primer síntoma es que el vinagre se separa del resto de la salsa. Esa es la razó n por la que a veces cuando vamos a echarnos ketchup sobre las patatas lo que sale es ese desagradable líquido rojizo. Es el vinagre separándose.

Esta separación significa que el ketchup no es exactamente fresco, pero aún es comestible. El proceso continua con el ketchup oscureciéndose progresivamente. Si tu popular salsa de tomate está demasiado oscura y densa probablemente sea buena idea desecharla y abrir un bote nuevo [Temponaut Timelapse]