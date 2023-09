TikTok corrige la configuración de seguridad de “palabras clave de filtro de video” que faltan

En julio de 2022, TikTok introdujo una herramienta llamada Filtrar palabras clave de vídeo para permitir a los usuarios bloquear vídeos con palabras o hashtags que no querían ver. Cormac Keenan, jefe de confianza y seguridad de TikTok, lo describió como un importante característica de seguridad para “ayudar a los espectadores a personalizar sus preferencias de visualización y continuar teniendo una experiencia segura y entretenida”. Keenan prometió que estaría disponible para todos en las próximas semanas”. Más de un año después, cientos de usuarios de TikTok dijeron que no tenían acceso al entorno. o, si lo hicieron, que no funcionó.

Después de ser contactada por Gizmodo, la compañía dijo que intervino para resolver el problema.

Advertisement

El mes pasado publiqué un video en mi cuenta personal de TikTok sobre el uso de la configuración para bloquear contenido sobre el tienda minorista de la empresa, que se lanzó el 12 de septiembre. El video incluía un tutorial y una grabación de pantalla que mostraba exactamente dónde encontrar palabras clave de filtro de video. A medida que llegaron los comentarios, docenas de personas dijeron que sus aplicaciones no tenían la configuración adecuada.

“Mis preferencias de contenido no tienen ‘palabras clave de filtro de video’”, escribió un usuario, puntuando con un pequeño emoji triste. tengo la configuración, no puedo entender por qué”, dijo otro. Algunos especularon que la compañía saboteó la configuración debido a mi video, que una visión halagadora pero muy inflada de mi nivel de influencia en las redes sociales. “Simplemente intenté hacer esto y no tengo la opción para bloquear palabras clave”, dijo un usuario. “¿¿TikTok se puso al día con este truco??” Pasó un mes y publiqué Dos vídeos más sobre el tema. Llegaron comentarios similares.

Advertisement Advertisement

Cientos de otras personas dijeron que sí tenían la configuración pero que no funcionaba como se describe. Usuarios informaron que estaban vidente videos con hashtags que bloquearon usando Filter Video Keywords, incluyendo #tiktokshop, #taylorswift y otros. Un usuario dijo que había bloqueado sobre un cien hashtags pero vio regularmente vídeos que los presentan.

Hay muy pocas leyes que rigen el negocio de las redes sociales en los EE. UU., pero la que a menudo hace tropezar a los gigantes tecnológicos es la prohibición. sobre prácticas comerciales injustas y engañosas. T a Comisión Federal de Comercio ha emitido opiniones afirmando que romper promesas sobre configuraciones de privacidad y seguridad viola el ley. Así que contacté a TikTok sobre los comentarios . Según un alegre portavoz, todo fue un fallo.

Advertisement

“Hablé con el equipo e identificamos un problema reciente que afectó temporalmente a un pequeño número de usuarios”, dijo el portavoz. Pudimos emitir una solución. Como siempre, animamos a todos a utilizar la última versión de la aplicación TikTok”. El portavoz dijo que cualquiera que no tenga la configuración debería verla cuando actualicen la aplicación. El portavoz se negó a decir cuántas personas se vieron afectadas, o cuál la fuente de la El problema fue.

Sin embargo, una solución a la desaparición no explica las quejas de los usuarios quién dijo que la herramienta Filtrar palabras clave de vídeo no funcionaba incluso cuando tenían acceso a ella.

Advertisement

En TikTok descripción del establecimiento (y en la página de la aplicación donde Filtrar palabras clave de vídeo se encuentra), la compañía dice que no está permitido bloquear ciertos hashtags, incluyendo #ad y #sponsored. Pero el portavoz confirmó que Los usuarios son libres de bloquear #tiktokshop, aunque no ofreció una explicación de por qué las personas verían videos con un bloqueado previamente hashtag .

En 2019, una investigación realmente descubrió que A millones de personas les faltaba una configuración de privacidad de Facebook que desactivó el reconocimiento facial Un año y medio después de que la empresa prometiera entregarlo. En ese caso, la Comisión Federal de Comercio se involucró y citó el problema como una de sus quejas clave en un acuerdo de 5 mil millones de dólares con Facebook, la compañía ahora conocida como Meta. Facebook deshabilitó el reconocimiento facial y eliminaron datos de huellas faciales de más de mil millones de personas.

Advertisement

En otras palabras, Gizmodo simplemente salvó TikTok. Todo en el trabajo de un día.