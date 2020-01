Filed to:

Fortnite domina las ventas en el sector de videojuegos por segundo año consecutivo. Imagen : Epic Games

Fornite mostró su fuerza en el sector de los videojuegos una vez más en 2019. Epic Games reportó que el juego había generado 1.800 millones de dólares en ventas en 2019, más que cualquier otro juego el año pasado.

Es el segundo año consecutivo que Fortnite logra conseguir más ventas que cualquier otro juego en el mercado. No obstante, las ventas no llegan al mismo nivel que las de 2018, cuando Fortnite generó más ventas en un año que cualquier otro juego en la historia durante el mismo periodo . El juego también superó a League of Legends en 2019, uno de los juegos más populares del mundo, que terminó el año con 1.500 millones de dólares en ventas.

De acuerdo con SuperData, la unidad de Nielson dedicada a los estudios de mercado de videojuegos, el éxito de Fortnite se debe a sus actualizaciones continuas y su servicio de subscripción, conocido como el pase de batalla. Estos elementos ayudaron a convertir a sus jugadores en clientes. Estos compran una variedad de artículos en el juego , como ropa, armas o bailes.

De hecho, aunque League of Legends tiene más jugadores que Fortnite, los jugadores de Fortnite suelen gastar más en compras dentro del juego.

SuperData también destacó los eventos en vivo que se realizan en el juego. En diciembre, Fortnite estrenó una escena exclusiva de Star Wars: The Rise of Skywalker en un cine del juego. En febrero, el DJ Marshmello fue el primer DJ en dar un concierto en Fortnite (y fue todo un éxito).

Ya veremos si Fortnite puede mantener su liderazgo en el sector a lo largo de los próximos años . Dado el éxito del juego en crear emoción sobre su mundo virtual, será muy interesante ver lo que hace en el futuro para sorprender y enganchar a sus jugadores.

