Cuando hablamos de auriculares inalámbricos in-ear, también conocidos como true wireless, se suele pensar inmediatamente en características como batería, cancelación de ruido activa, diseño y sonido. El sonido pareciera ser solo una característica más entre un grupo, pero personalmente creo que este debería ser el aspecto más importante al probar dispositivos de audio. Mis pruebas con los Galaxy Buds 2 Pro tomaron en cuenta todos los aspectos, claro, pero mi mayor duda era si Samsung realmente cumpliría con esa mejor calidad de sonido que había prometido en sus nuevos auriculares .



Los Galaxy Buds 2 Pro llegaron como una especie de actualización simultánea de los Galaxy Buds Pro, pero también de los Galaxy Buds 2 de 2021 . Diría que son unos Buds 2 en esteroides , actualizados con características de los “Pro” y con algunas cosas nuevas, como la promesa de un audio de 24 bits, una cercanía al audio Hi-Fi, de alta fidelidad, en auriculares in-ear inalámbricos. ¿De verdad suenan tan bien? Tenía mucha curiosidad de conocer la respuesta.

Pero como si se tratase del final de un episodio de una serie que nos deja con una gran duda y tendremos que esperar a la próxima semana, también haré un cliffhanger con mi análisis. Primero hablaremos brevemente de todo lo demás que puede hacer los Buds 2 Pro, y dejaremos el sonido como plato fuerte.

Diseño, cancelación de ruido y todo lo demás

He probado tanto los Galaxy Buds Pro como los Galaxy Buds 2 de 2021 , y si bien los primeros son los de mayor calidad y mejores prestaciones, los segundos seguían siendo más cómodos. No me malinterpreten, los Buds Pro no son incómodos, solo que son un poco más grandes que los otros, y aunque tienen un buen diseño que se introduce cómodamente en el oído, el diseño de los Buds 2 es simplemente más cómodo, más liviano y fácil de llevar por horas y horas. (Además, su nuevo look con acabado mate luce muy bien).

Ahora, c on los Buds 2 Pro, Samsung ha optado por un diseño similar al de los Buds 2. Similar, pero no idéntico. Lo ha pulido y retocado para que sea aún más cómodo de llevar y se pierda en nuestros oídos, por así decirlo. Al momento de escribir estas líneas los estoy usando y es casi como si no tuviera nada. Casi, porque tampoco es que no se sienten en lo absoluto. Ningún auricular que introducimos en el oído podría lograr algo así. Pero están lo más cerca de lograrlo que he probado en general con auriculares. Le siguen en comodidad los Galaxy Buds 2 y los Sony LinkBuds S, pero los Buds 2 Pro son mis nuevos favoritos en este aspecto, que además tienen un peso de apenas 5,5 gramos.



Los Buds 2 Pro, al igual que los Buds Pro anteriores, tienen certificación IPX7 de resistencia al agua. Esto significa que no solo resiste salpicaduras y sudor, sino que si se caen y se sumergen en un charco no les va a pasar nada. Los usé bajo la lluvia una vez mientras caminaba rápidamente un par de cuadras, y sin problemas. Esa seguridad de usarlos al correr, caminar o si cae alguna llovizna es un gran beneficio.

Pero, ¿qué tan buena es la cancelación de ruido? Este es un apartado en el que los Buds Pro anteriores se lucían muy bien, por lo que esperaba que los Buds 2 Pro los igualaran, al menos. En mis pruebas he podido comprobar que los Buds 2 Pro cancelan muy bien el ruido, es decir, las frecuencias bajas y medias bajas a mi alrededor. Cuando los uso y activo el ANC pero no reproduzco música, toda la vibración a mi alrededor, el ruido de los autos y sus motores, las construcciones de edificios en la calle y demás, desaparecen. Las voces y ladridos de perros todavía se escuchan al fondo, con un volumen más bajo, pero recuerden, el ANC en los auriculares está diseñado para silenciar, en gran parte, las frecuencias bajas del sonido, no las altas. Eso sí, cuando pongo alguna canción, todo lo demás también desaparece. Diría que su ANC es tan bueno como el de los Buds Pro originales, quizás un poco mejor. Y tomando en cuenta que los Buds Pro los llegué a usar en aviones para silenciar el ruido y que no me explotara la cabeza por estar sentado muy cerca de los motores, esperaría el mismo rendimiento de los Buds 2 Pro.



Un aspecto que me dejó un poco insatisfecho con los Buds 2 Pro es la calidad de los micrófonos al hablar por teléfono o enviar una nota de voz por WhatsApp. Se escuchan, sí, pero no son tan claros. Al mismo tiempo, debo reconocer que ningún micrófono de auriculares in-ear es muy bueno, quizás solo el de los AirPods Pro, que la verdad está muy bien. Pero los AirPods Pro (1ra generación, porque no he probado los de 2da) no suenan tan bien como los auriculares más recientes de Samsung o de Sony, y mi prioridad siempre es el sonido.

Ahora sí…



Hablemos de sonido

Llegamos a lo más importante. ¿Cómo es la calidad de sonido de los Galaxy Buds 2 Pro? Como mencioné algunas líneas atrás, en lo personal me da un poco igual si la cancelación de ruido de unos auriculares es buena , si su diseño es lindo o no, etc. Si esas cosas están bien, lo considero como un bonus, un beneficio adicional. Pero los auriculares son para escuchar música, videos, películas, podcasts… La calidad de sonido es lo principal.



Y afortunadamente, los Galaxy Buds 2 Pro no me decepcionaron en lo absoluto. De hecho, me sorprendieron para bien . Su firma de sonido es muy disfrutable, tiene una especie de firma en “V” con bajos acentuados pero no exagerados, agudos definidos pero que no son punzantes (dependiendo de la ecualización pueden tener más o menos brillo), y lo más importante, los medios no están retrasados para beneficiar a las otras frecuencias en esa “V”. Son medios nítidos, claros, naturales. Esto se traduce en una gran calidad y disfrute en géneros como rock, pop, música electrónica y demás géneros bailables. Pero también hay una gran definición y buena experiencia en otros géneros.

Esto no me extraña, ni debería extrañarnos. Puede que los auriculares los produzca Samsung, y los venda Samsung bajo el nombre de Samsung, pero en su desarrollo conjunto está involucrada la empresa especialista en audio profesional AKG, parte del grupo dedicado al audio Harman. Y Samsung compró Harman en 2016.

En este caso, los Galaxy Buds 2 Pro cuentan con un códec propietario que funciona solo en dispositivos de Samsung, por lo que si combinamos estas tecnologías con una aplicación de streaming como Spotify o Tidal, la experiencia es un sonido claro, con volumen , musical. Los bajos tienen cuerpo e impacto pero no suelen opacar a las demás frecuencias, las guitarras y las voces se escuchan muy bien, e incluso hay detalle por separado cuando escuchamos bandas con múltiples instrumentos o con mucha distorsión (Metal, por ejemplo). Mi experiencia ha sido muy grata desde escuchar a Deftones, Dream Theater, Gojira y Soda Stereo, hasta Aurora, Luciano Pavarotti, el pianista Yanni y Joji. Otra característica que me parece muy útil es contar con una herramienta de ecualización simple pero efectiva en la app Galaxy Wear, en la que constantemente estoy experimentando con distintas configuraciones, aunque recomiendo mucho moverse entre la ecualización “Normal” y la llamada “Dinámico”. A mi gusto, son las mejores opciones, dependiendo de lo que estamos escuchando.

En conclusión

No hay duda de que los Galaxy Buds 2 Pro son los mejores auriculares que ha hecho Samsung, y eso dice mucho después de los excelentes Buds Pro. Su calidad de sonido es excelente como auriculares in-ear true wireless, su cancelación de ruido activa es buena y son realmente cómodos. Su micrófono podría estar mejor, eso sí. Si bien los usé y probé con muchas horas de buena música y paseos, también disfruté mucho la experiencia jugando y, sobre todo, viendo series y películas. La voz de Tommy Shelby en la temporada final de Peaky Blinders se escuchaba bastante nítida y presente, amenazadora, aunque siendo sincero, el amigo Tommy siempre suena amenazador. Es parte de su encanto.