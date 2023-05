Los LCD-X son auriculares de tecnología magnetoplanar (o Planar magnética), por lo que incluyen drivers o transductores enormes, de 106mm, acompañados del sistema “Fazor” de Audeze en su versión más reciente. Sin embargo, para ser auriculares magnetoplanares, cuentan con una impedancia de apenas 20 Ohmios y una sensibilidad de 103 dB/1mW. Esto se traduce en que son auriculares bastante fáciles de mover, no son exigentes como otros modelos de la misma tecnología, por lo que no hace falta una gran amplificación, se pueden usar con cualquier sistema DAC/Amp o con una interfaz de sonido o mesa de mezcla en estudio. Pero tomando en cuenta la gama de estos auriculares, sería extraño conectarlos directamente a un smartphone. En mi caso, los uso con un combo de iFi Zen Dac y Zen Can, o con un Topping A90. En ambos casos, hay potencia de sobra para moverlos.



Lo primero que llama la atención de los LCD-X es su diseño e incluso la caja en la que vienen incluidos. El llamado “paquete de creador” que Audeze ofrece para este y varios de sus auriculares incluye un estuche protector y para viaje que parece un maletín blindado, asegurando que absolutamente nada le suceda a estos auriculares si decidimos sacarlos de casa o del estudio. También incluye un cable de muy buena calidad de 1,9 metros de largo con dos terminaciones mini-XLR que se conectan a los auriculares, y un conector de 6,3mm en el otro extremo (no balanceado). El cable no se enreda con facilidad y tiene un buen peso, además de que no produce ningún sonido al tocarlo.

Pero por supuesto, lo más importante son los auriculares, y los LCD-X mantienen esa línea de diseño que vemos en otros modelos de Audeze como los LCD-2 Classic, por ejemplo, con la importante diferencia de que los LCD-X cuentan con una estructura completamente hecha en metal que se siente que podrían pasar muchos años, quizás décadas, y seguirán intactos. Sus almohadillas son enormes y extremadamente acolchadas, recubiertas de cuero en la versión que he probado (aunque en la web de Audeze también ofrecen una opción de imitación de cuero), y dos terminaciones en ángulo para los conectores mini-XLR, lo que ofrece una posición más cómoda del cable sobre los hombros. El sistema de soporte sobre la cabeza consta de una banda gruesa que distribuye bien el peso, un factor importante a considerar de estos auriculares.



¿Cómo es el sonido de los LCD-X?

Los LCD-X son auriculares con una firma de sonido que definiría como de referencia, casi neutral, con buen detalle en los agudos y una excelente extensión en los bajos y subbajos. Una extensión que no viene acompañada de mucho impacto o “volumen” en estas frecuencias (los LCD-2 Classic tienen más impacto, por ejemplo), pero sí tienen lo justo para un sonido natural y realista, con detalle, control y buena velocidad.



En cuanto a los medios, también tienen mucho detalle y calidad. No están adelantados, y eso se siente bien en este caso ya que los LCD-X apuntan a un sonido realista. Las voces se sienten naturales y presentes, aunque están más definidas las voces masculinas que las femeninas, sin ser esto un problema, solo se nota en auriculares donde los medios no están demasiado “adelante”. Las guitarras, los violines y los pianos se siente que suenan exactamente como deberían sonar. De nuevo, es un sonido realista, natural. Un claro ejemplo es en los álbumes en vivo de Yanni, como es el caso de The Dream Concert. La orquesta suena excelente en todo momento, y el posicionamiento de instrumentos en los LCD-X es tan preciso como espero de unos auriculares de referencia. Las voces y guitarras melódicas y nostálgicas de agrupaciones como Cigarettes After Sex y Low Roar se escuchan increíblemente bien. Bandas con canciones más energéticas como Casiopea también se disfrutan al máximo y con sonidos bien definidos con estos auriculares.

Por último, los agudos también tienen una buena extensión y nitidez. Tienen brillo, pero no son fríos. Son detallados y analíticos, solo que con un sonido un poco más divertido que lo que suelo encontrar en otros auriculares extremadamente analíticos (y esto para mi es una ventaja). La escena sonora es intermedia, ni muy amplia ni muy angosta. En general, son auriculares con muy buena afinación y calidad de sonido.