Gana una partida de Age of Empires con la táctica más ridícula posible

Captura de pantalla : BiryArg/Twitch

Argentina tiene un nuevo héroe nacional y se llama Biry. Este jugador de Age of Empires estaba siendo vapuleado en un torneo cuando recurrió a una de las tácticas más desesperadas que se recuerdan para ganar la partida.

Guillermo Koch, un argentino de 34 años que suele jugar a Age of Empires II: Definitive Edition bajo el pseudónimo de Biry, estaba compitiendo por un premio de 300 dólares en el torneo Rey de las Américas cuando las cosas empezaron a torcerse. Según La Nación, ya se había clasificado entre los 18 mejores cuando le tocó jugar contra VN_DarK_Knight, un mexicano con un nivel más alto.

Biry perdió dos rondas consecutivas, lo que significaba que se quedaría fuera del torneo si perdía también la siguiente, pero no la perdió. Una vez que empezó a sacarle ventaja a su oponente, los seguidores de su canal de Twitch le sugirieron que le hiciera “la 13-14”, como se conoce internamente a una jugada en la que Biry abre el chat del juego para intentar convencer a su rival de que se rinda.

En resumen, Biry escribió en el chat “Advanced to Castle Age”, lo que hizo que su oponente viera en pantalla el mensaje “Biry: Advanced to Castle Age”. Una notificación auténtica no tendría dos puntos ni la palabra “Advanced” en mayúscula, pero VN_DarK_Knight creyó que Biry realmente había avanzado de la Edad Feudal hasta la Edad de los Castillos, por lo que se rindió de inmediato.

Puedes revivir la jugada de Biry en el minuto 1:18:00 de este vídeo:

O desde el punto de vista de Nacho AoE, el caster y organizador del torneo:

Como explica Vidaextra, no existía ninguna regla en el torneo que prohibiera escribir en el chat que has avanzado a la siguiente edad, por lo que Biry técnicamente no hizo trampa. Pero , aunque ganó la partida, acabó perdiendo la siguiente, por lo que el marcador quedó en un arrollador 3 a 1.