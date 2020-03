Gears of War tendrá su propio juego de cartas al estilo Magic

En algún punto de este año, Steamforged lanzará Gears of War: The Card Game, que es básicamente ... un juego de cartas de Gears of War, cuyo motor de funcionamiento subyacente ha sido creado por el diseñador de Magic: The Gathering, Tyler Bielman.

Curiosamente, es un “juego con campaña ”, donde las acciones y los resultados de la partida anterior determinan qué cartas podrás usar en el siguiente.

Puedes jugar como la Coalición o la Horda, y tendrás que “combinar la suerte de tu reparto inicial con el uso cuidadoso de las cartas de tu mano para controlar las coberturas , aprovechar las armas y aplastar a tus enemigos”.

No hay una fecha de lanzamiento más concreta que “más adelante en este año”.