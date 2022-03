Estamos aproximándonos al undécimo aniversario (¡ 11 años ya!) de la publicación de A Dance with Dragons, la quinta, y por el momento la última entrega de las novelas de Canción de Hielo y Fuego. Ha llovido mucho, y Martin no es precisamente el mismo escritor que era cuando comenzó la saga.

En estos años, el escritor se ha convertido en una figura prominente en el género de fantasía épica, ha saltado a la fama fuera del mundo literario gracias a la serie de Juego de Tronos, y su trabajo se ha diversificado con multitud de proyectos surgidos al abrigo de la serie de HBO.

Martin también se ha con ve rtido en el blanco de una atención menos deseada, que es la de todos los fans que llevan años preguntándole cuando demonios termina Vientos de Invierno, la siguiente (y penúltima) novela de Canción de Hielo y Fuego.

En defensa de Martin hay que decir que siempre ha tratado de comunicarse con sus fans (cabreados o no) a través de su blog “Not a Blog”. Desde esa palestra ha tratado no pocas tácticas para desviar la atención sobre esas peticiones, desde distracciones con otros proyectos a promesas poco realistas pasando por recordarles que es un ser humano y no una máquina de escribir, o decirles que está feo pedir un libro por encima de la salud de un señor mayor.

Esta semana ha optado por una nueva estrategia en un nuevo post en el que pasa revista a todos sus nuevos proyectos ambientados en Westeros. El escritor ha decidido criticar a los que solo esperan Vientos de Invierno con la cantidad de otras cosas chulas que está haciendo. “Lo se, lo se. Para algunos de vosotros solo hay un proyecto que importa”, explicaba el escritor . “ Lo siento por ellos. A mi todos me importan”.

Hay que reconocer que la petición de saber qué demonios pasa con los Stark después de años siendo un lector fiel de los libros es bastante legítima. Sobre todo teniendo en cuenta la porquería de final que los showrunners de HBO se sacaron de la manga. Pero también hay que reconocer que Martin no está precisamente saltando en pelotas sobre una cama elástica en su jardín como mostraba aquella parodia. El hombre está trabajando en no pocos proyectos. El más prominente es House of the Dragon, la precuela que debutará en HBO en algún momento de este año.

Además está trabajando en el segundo volumen de Fire&Blood, la miniserie que cuenta la historia de la familia Targaryen y en la que se basa precisamente la nueva serie. El primer volúmen lo sacó en 2018. Esperemos que el segundo lo pueda sacar antes de que HBO la termine. Luego están las otras series basadas en sus novelas, entre las que se cuentan The Sea Snakes, Ten Thousand Ships, y la serie basada en las aventuras de Dunk & Egg que probablemente se acabe titulando A Knight Of The Seven Kingdoms.

En cuanto a The Winds of Winter, el autor dice lo siguiente: “Por supuesto que estoy trabajando en The Winds of Winter. Lo he dicho cientos de veces en diferentes ocasiones y tener que repetirlo comienza a cansarme. Hice muchos progresos en la novela en 2020 y menos en 2021, pero pocos progresos no es ningún progreso”.