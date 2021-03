Foto : Kevin Winter ( Getty Images )

Nos guste su final o no, Juego de Tronos fue un enorme éxito para HBO, por lo que era de esperarse que la cadena de televisión quisiera más historias de parte de su creador, sin importar si este tiene libros por escribir.

En The Hollywood Reporter han confirmado que George R.R. Martin ha firmado un acuerdo de 5 años con HBO por “un valor de 8 cifras”, lo que se traduce en entre 10 y 90 millones de dólares, aunque en el reportaje estiman que el monto está cercano a los 40 o 50 millones de dólares. El contrato nos asegura que R.R. Martin trabajará al menos cinco años en nuevos proyectos para la cadena televisión.

¿Qué? ¿Vientos de qué?

De hecho, el autor de novelas actualmente ya está involucrado en cinco proyectos en HBO, incluyendo varias series relacionadas al universo de Canción de hielo y fuego. Uno de estos proyectos es la serie House of the Dragon, que se desarrolla unos 300 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos. Además, la cadena de televisión está trabajando en otras 4 series parte de este universo, aunque no es seguro que todas se hagan realidad. Por ahora, son proyectos en consideración y en pre– producción, como es el caso de la historia de Dunk and Egg, otra precuela de Juego de Tronos que cuenta la historia de uno de los reyes Targaryen ma s famosos en la historia de Westeros.

R.R. Martin también está relacionado como productor en la serie Roadmarks de HBO, por lo que hay George para rato en la cadena de televisión. ¿Qué pasa con los dos libros que aún no ha terminado de escribir para finalizar la saga de novelas Canción de hielo y fuego? Quién sabe. Quizás Vientos de invierno llegue pronto, o probablemente tengamos que seguir esperando. [The Hollywood Reporter vía The Guardian]