HBO considera hacer tres nuevas series de Juego de Tronos

Imagen : HBO.

¿Cuánto Juego de Tronos es demasiado Juego de Tronos? Parece que HBO no ha llegado a su límite, dado que tres nuevos proyectos de series han comenzado a ser cocinados por la cadena de televisión.

Advertisement

Se trataría de nuevos spin–off para la serie que finalizó en 2019, basada en tres temas en concreto: el primero es “Los 9 viajes” o “El Mar de la Serpiente”, una historia que se basa en las aventuras del explorador Corlys Velaryon a bordo de su barco, acumulando riquezas (y enemigos).

El segundo proyecto está basado en el “Lecho de pulgas” (o Nido de pulgas), la región más pobre de Desembarco del Rey, ese lugar en el que durante la serie podemos ver a Gendry Baratheon, hijo bastardo del Rey Robert Baratheon, trabajando como armero. Por último, está “10.000 navíos”, una historia basada en la Princesa Nymeria y la guerra entre su reino y los señores de los dragones de Valyria.

Por ahora estos proyectos están en consideración por HBO y podrían llegar a convertirse en series reales, o ser descartados por la compañía. Sea como sea, tomando en cuenta la serie House of the Dragon que ya está en desarrollo y los proyectos de una serie de Dunk & Egg y otra serie animada, sin lugar a dudas HBO parece querer comenzar a crear un universo de series basado en las novelas de George R.R. Martin. [vía The Hollywood Reporter]