Godzilla y Kong regresan en un nuevo film. El universo cinematográfico de monstruos, o “monstruoverso” como también le llaman, regresará en 2024 con la película Godzilla x Kong: The New Empire (o El Nuevo Imperio, en español), la cual será la continuación de los eventos que vimos en Godzilla vs. Kong, y todo parece indicar que ahora los dos titanes combatirán codo a codo, y no entre ellos.

Este universo o “monstruoverso” comenzó en 2014 con Godzilla, continuando con Kong: Skull Island como precuela en 2017, y las secuelas Godzilla: King of Monsters y Godzilla vs. Kong en 2019 y 2021, respectivamente. En estas cuatro películas hemos conocido no solo a estas bestias, sino también a otros monstruos legendarios de esta franquicia, como King Ghidorah, Mothra y Mechagodzilla, entre otros, y hemos visto incontables batallas de monstruos, incluyendo una épica pelea entre Godzilla y Kong.

Advertisement

Pero nunca son suficientes, por lo que en la nueva película parece que veremos a Kong y Godzilla unirse contra un nuevo imperio de monstruos, una amenaza que según la premisa se escondía debajo de la superficie de la Tierra, “y amenaza tanto a humanos como a Titanes”.

Godzilla x Kong: The New Empire se estrenará el 15 de marzo de 2024. Además de esta película, Legendary Pictures también trabaja en dos series de televisión relacionadas al universo de monstruos: Skull Island, una serie de animación que se desarrollará en la isla de la película de 2014 y que se estrenará en Netflix; y Godzilla and the Titans, una serie de televisión live action que será un spinoff de las películas ( que se espera que explore más acerca de la organización secreta Monarch) y se estrenará en Apple TV+.