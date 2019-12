GPS y haces de luz personalizados: estas son algunas de las tecnologías que tienen los faros modernos

Filed to:

Si eres como yo, todo tu conocimiento sobre faros consistirá en saber pasar de las luces largas a las cortas para tratar de no atropellar a ningún animal de camino a tu pueblo . Pero los faros de los coches han avanzado mucho estos últimos años . A hora estos subsistemas modernos son ridículamente avanzados, y merece la pena que veamos hasta dónde llegan algunas tecnologías .

Me di cuenta de lo desconectado que estaba del mundo de los faros la semana pasada, cuando finalmente tuve la oportunidad de conducir el Taycan, el nuevo coche eléctrico de Porsche . Es un coche divertido, tremendamente rápido y repleto de todo tipo de tecnologías , pero lo que más me sorprendió del coche fueron sus faros con GPS.

En realidad, esta tecnología lleva existiendo desde hace varios años, y ya hay unas cuantas empresas que la utilizan . Ford ha estado combinando los datos de GPS con sus faros orientables de forma que , en lugar de seguir el volante como hacen habitualmente los faros orientables, aprovecha los datos GPS para seguir la curvatura de la carretera y apuntar las luces hacia donde te pretendes dirigir .

El sistema de Ford también emplea un sistema con cámaras que hace cosas bastante divertidas, como lidiar con las rotondas:

O ayudarte a que no atropelles person as o animales por el camino :

El sistema de Porsche ( el mismo que también utiliza Audi) utiliza una matriz de 84 lámparas LED que pueden activarse o desactivarse de forma selectiva y dinámica , haciendo que el haz del faro se parezca más a un mapa de bits de baja resolución que a un simple haz de luz.



Esto permite cosas como mantener las luces largas sin cegar a los conductores que se aproximan en dirección contraria :

Este sistema también permite que los faros delanteros ajusten el patrón del haz de luz para adaptarse a los requisitos de cada país . Los países con el volante a la derecha, como Reino Unido, tienen un patrón diferente que los países donde el volante está a la izquierda, y estas luces pueden ajustarse de forma dinámica para adaptarse a los requisitos de cada sitio .

Bueno, la pega de todo é sto es que estos sistemas de iluminado inteligente son realmente caros, así que no me quedará otra que conformarme con los de mi viejo C itroë n.