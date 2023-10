Guillermo del Toro en Star Wars: El ascenso y caída de Jabba the Hutt

Así es, casi tenemos un Jabba el Hutt independiente guerra de las galaxias película de guillermo del toro.

En una conversación con Colisionador, del Toro confirmó la película que el escritor David Goyer recientemente molestado en las noticias con algunas pistas de letras ( pero no muchos otros detalles) era de hecho sobre el Señor del crimen huttés. Guillermo del Toro recientemente ha estado dando vueltas con un especial de 10 años aniversario proyecciones de Cuenca del Pacífico y le contó a Collider por qué la película no terminó sucediendo y también cuál iba a ser el título. “Tuvimos el ascenso y la caída de Jabba the Hutt, así que estaba súper feliz. Estábamos haciendo muchas cosas y entonces no es mi propiedad, no es mi dinero y luego es uno de esos 30 guiones que desaparece”. agregue esto a las películas que desearíamos tener de del Toro junto con su mansión embrujada.

Él continuó. “ A veces estoy amargado, a veces no. Siempre recurro a mi equipo y digo: Buenas prácticas, muchachos. Buenas prácticas. Diseñamos un gran mundo. Diseñamos cosas geniales. Aprendimos. Nunca puedes ser desagradecido con la vida. Cualquier cosa que la vida te envíe, hay algo que aprender de ello. Entonces, ya sabes, yo Confío en el universo, lo hago. Cuando algo no sucede, digo “¿Por qué?” Intento tener un diálogo conmigo mismo. “¿Por qué no sucedió?” Y cuanto más nades contra la corriente con el universo, menos te darás cuenta de dónde estás yendo.”

¡Mira la entrevista en el video a continuación!

¿Estás desanimado porque no vamos a tener una versión independiente? guerra de las galaxias origen de la película sobre Jabba o aliviado de que no haremos otra película th en centros más eventos en ¿Tatooine? Háganoslo saber en los comentarios a continuación.

