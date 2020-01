Hábitos y trucos sencillos que uso diariamente para que mis autos viejos extiendan su vida

Foto : Andrew P Collins

Llevo años conduciendo autos antiguos y viejos, he aprendido algunos hábitos, tal vez supersticiones, que estoy convencido que han ayudado a mantener mis decrépitos vehículos en la carretera. Por el bien de todos los autos en edad de jubilación de todos los que se aferran a su supervivencia, les transmitiré algunos de mis secretos.



Si dudas de mis credenciales en brujería automotriz y dedicación para evitar que los autos se jubilen, toma nota: en este momento tengo dos vehículos con más de 200.000 millas cada uno, un tercero muy cerca, y otro que tiene 45 años. Y todos corren y van como la seda. Técnicamente hablando, al menos.



Si has logrado mantener en funcionamiento cualquier automóvil arcaico el tiempo suficiente como para pagar el registro más de una vez, supongo que estás familiarizado con las tres reglas más críticas de la preservación automotriz:



Realiza todo el mantenimiento programado a tiempo, incluidos los cambios de líquidos además del aceite del motor;

Repara las partes relacionadas con las funciones básicas tan pronto como se rompan;

Conduce siempre con cuidado hasta que el motor alcance la temperatura de funcionamiento normal.



También mantén tus ojos, oídos y nariz abiertos y alerta para apariciones, sonidos y olores inusuales, respectivamente. Y ahora es el momento de subir al siguiente nivel.



Pulsa el freno de mano antes de detener el automóvil

Un profesional me dijo una vez, en la cabina de un Range Rover de último modelo que estaba estacionando en una colina empinada, “pulsar el freno de mano mientras todavía está encendido, y luego estacionarlo”. Su explicación fue que, de esta manera, la energía cinética del peso del vehículo se transfiere al freno de mano en lugar de su transmisión.



¿Eso esto mejor? Bueno, los frenos son mucho más baratos que las transmisiones. Supongo que cualquier oportunidad de pasar el estrés de un componente más costoso a uno menor parece prudente.



Apaga los ventiladores, aire acondicionado, calentadores de asientos y similares antes de arrancar

Arrancar un automóvil requiere mucho de la batería. Tus asientos con calefacción, aire acondicionado, luces y otros accesorios también lo hacen. Muchos vehículos modernos tienen los circuitos necesarios para desactivar automáticamente los subsistemas que consumen gran energía mientras tu automóvil se inicia, pero algunos no. E incluso en los que podrían, como mi Acura TL 2005, juro que arranca más rápido si los elementos auxiliares están desactivados antes de que gire la llave ...



Es como Star Trek. ¡Transfiere todo el poder al arranque, Sr. La Forge!



Presta atención a qué tipo de automóvil está en tu espejo retrovisor

Conducir un camión de los años 70 alrededor de Los Ángeles actual, junto con el resto de vehículos que hay en la carretera, desde autos familiares modestos hasta Porsches modernos, me ha enseñado a apreciar las distancias de frenado que tienen los diferentes autos.

Si estoy conduciendo con tráfico y veo algo como un nuevo Mercedes Benz detrás de mí, sé que puedo relajarme un poco porque, incluso si el conductor está mirando mensajes de texto, su auto tendrá buenos frenos y tecnología para evitar colisiones detrás de mí. Si, por ejemplo, hay un viejo Scion en mi retrovisor, y el conductor también está enviando mensajes de texto, o me detengo repentinamente, estoy en serio peligro de ser embestido.

Del mismo modo, si te encuentras en una situación en la que tienes que cambiar de carril frente a alguien, intenta y espera hasta que detrás de ti haya un vehículo con mejores frenos.



Observa las advertencias de puntos ciegos de otras personas en el tráfico

“Si no puedes ver mis espejos, no puedo verte”, es posible que lo hayas visto escrito en forma de pegatina en la parte posterior de una gran plataforma. Por tanto, si no puedes ver la cara de una persona en el espejo de su automóvil, probablemente tampoco pueda verte a ti. A menos que tengan algún tipo de sistema de monitoreo de puntos ciegos, cosa que normalmente solo hacen algunos automóviles modernos.



Probando modelos me he dado cuenta del impacto que pueden tener realmente las luces de advertencia de un punto ciego. Esas pequeñas luces que se encienden en los espejos retrovisores podrían ser la perversión tecnológica más útil del arte de conducir que hemos tenido en la última década. Desafortunadamente, son tan buenos que tenerlos puede sacarte del hábito de observar de cerca tus alrededores.

Siempre trato de conducir en el tráfico como si fuera invisible, pero he adquirido el hábito de mirar en los espejos de las personas en busca de luces de alerta de punto ciego para tener una mejor idea de si es probable que cambien de carril o no. Por lo general, se ven como un pequeño punto naranja o rojo en una esquina de sus espejos. Esto puede ser útil en cualquier lugar donde a las personas no les guste usar sus intermitentes. Que, déjame adivinar, ocurre en tu ciudad.

Practica el estacionamiento táctico

Elige lugares de estacionamiento que presenten la menor cantidad de oportunidades para que los transeúntes u otras personas que estacionen impacten de alguna forma en tu vehículo.



Trata de no girar el volante completamente hacia ningún lado

En 2019, muchos “autos viejos” todavía tienen dirección hidráulica. Eso significa que hay una bomba que empuja el fluido para trasladar el giro del volante hacia el cambio de dirección de las ruedas delanteras. Cuanto más lo gires, más difícil será que funcione la bomba.



Ten cuidado con las reclamaciones de seguros en automóviles viejos

Probablemente podríamos lanzar un proyecto de investigación dedicado a este asunto e investigarlo en profundidad, pero en resumen, si tienes un automóvil que no es lo suficientemente viejo como para ser un “clásico” pero no lo suficientemente nuevo como para que la mayoría de las personas considere que vale la pena mantener la cobertura completa, debes ir con cuidado en el mundo de los seguros de automóviles.



Las compañías de seguros se apresurarán a sumar en un automóvil más viejo en lugar de repararlo, y no me sorprendería si algunos intentan reducir tu cobertura después de que tu vehículo también alcance cierta edad.



Mi consejo general sería verificar dos veces cómo está cubierto tu automóvil viejo y, lo más importante, averiguar cómo se evalúa. A veces, un automóvil puede valer más para ti que tu asegurador y, si ese es el caso, debes descubrir cómo solucionarlo antes de que tengas que hacer un reclamo.

Me gustan los autos viejos. E incluso si no fuera así, no puedo permitirme uno nuevo de todos modos. También preferiría no gastar mucho dinero en mantenimiento, no soy realmente un gran mecánico, por lo que, por general, tengo que ir con cuidado con mi equipo para que dure.



Me ha funcionado bastante bien hasta ahora. Y seguramente a ti también. No dejes que los buenos autos se entierren tan fácilmente.