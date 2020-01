Hace 100 años esta empresa con nombre extraño comenzó a fabricar autos de vanguardia

¿Sabes cuál fue una gran década para los autos? Los años 20. Muchos de los grandes autos salieron de los años 20, al igual que algunas de las grandes compañías de autos. Una de esas compañías fue Alvis, que comenzó a fabricar coches hace casi exactamente 100 años e implementó con éxito tecnologías innovadoras que son comunes hoy en día.



T.G. John and Company Ltd. fue una empresa manufacturera británica fundada en 1919, que originalmente fabricaba carburadores y motos scooters. Al año siguiente, la compañía comenzó a fabricar autos y en 1921 cambió su nombre a The Alvis Car and Engineering Company.



A veces se sugiere que el nombre es un acrónimo de “aluminio” y “vis”, que en latín significa fuerza. Sin embargo, Geoffrey de Freville, el hombre que se le ocurrió el nombre, ha declarado que no tiene sentido y que fue elegido porque se puede pronunciar en cualquier idioma.



Los años 20 fueron realmente geniales para Alvis. Su primer automóvil fue el Alvis 10/30, que tenía un motor de cuatro cilindros que utilizaba lubricación a presión para los cojinetes principales, una característica avanzada hace cien años. El automóvil fue un éxito instantáneo y estableció la reputación de la compañía por su calidad y rendimiento.



En 1924, el motor obtuvo una cámara superior y el automóvil se convirtió en el Alvis 12/50. La primera carrera del auto fue en las 200 millas de JCC Brooklands donde terminó primero. La producción 12/50 fue un exitoso automóvil deportivo con una gama de carrocerías de fábrica que tenían diferentes opciones de asientos y techos abiertos o cerrados. Alvis, al igual que muchas compañías automotrices de lujo en ese momento, subcontrató el trabajo de entrenamiento a los muchos autocares británicos cercanos.



Alvis 12/50 Imagen : Fairfielder1920 ( Wikipedia

En 1928, Alvis presentó el Alvis 12/75 con tracción delantera, un automóvil avanzado que tenía frenos delanteros internos y suficiente potencia para 85 mph. La primera caja de cambios totalmente sincronizada vino de la compañía unos años más tarde, en 1933.



Alvis 12/75 Imagen : Valder137 ( Wikipedia

Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Alvis comenzó a construir motores de aviones y equipos militares como tanques. Hace unos años, hablamos de que 80.000 dólares era un buen precio para uno de los tanques Scorpion de la compañía. Después de la guerra, Alvis construyó automóviles hasta 1965, cuando la compañía se convirtió en una subsidiaria de Rover.



Encontré uno de sus últimos autos en el Museo Automotriz Petersen hace unas semanas. Un Alvis TB 21 de 1952. El TB 21 es raro, solo se fabricaron 31, pero este es único. Treinta de los TB 21 se construyeron como biplazas con volante a la derecha. Se realizó un prototipo en el volante a la izquierda con cuatro asientos para el mercado estadounidense, pero decidieron no producirlo. Este fue ese auto.



Tiene un motor de 6 litros que genera aproximadamente 90 caballos de fuerza. La suspensión delantera es independiente. Como todos los buenos autos, este Alvis del 52 se conduce extremadamente bien, a menudo en exhibiciones.



Fue un gran recordatorio de que Alvis era una compañía de automóviles innovadora que comenzó en los años 20 y continuó fabricando hermosos vehículos durante décadas. Desde 2012, Alvis ha estado haciendo lo que llaman “autos de continuación”, que son sus diseños de autos antiguos con tecnología moderna como la inyección de combustible. Genial, aunque no tan genial como un viejo Alvis. En cualquier caso, y como hemos sugerido antes, quizás no sea una mala manera de gastar el dinero si te sobra.