En los exámenes no suele estar permitido sacar el móvil. A lo sumo la calculadora científica si es una materia que requiera hacer cálculos. La solución, por supuesto, pasa por convertir la calculadora en un centro de espionaje y transmisiones secretas digno de la NSA.



La víctima del experimento es una calculadora científica Casio fx-991MS. Un youtuber llamado Neutrino se percató de que la célula solar de la parte superior luce exactamente igual que una pantalla apagada, así que ¿por qué no instalar una pantalla ahí? Por supuesto, eliminar la célula solar obliga a buscar fuentes alternativas de laimentación, así que nuestro hacker particular ha añadido una batería recargable. Y y a puestos a modificar componentes internos, ¿Por qué no añadir un pequeño módulo wifi ESP8266?.

El resultado t ras pasar por la mesa de operaciones sigue pareciendo una calculadora común y corriente, pero ahora cuenta con algunos trucos bastante sorprendentes. La pantalla superior puede mostrar texto y está programada para mostrar cualquier cosa que colguemos en la plataforma de desarrollo móvil Firebase, sean fórmulas matemáticas o una elaborada chuleta sobre Shakespeare (aunque vas a pasar un rato divertido explicándole al profesor por qué tienes una calculadora científica sobre la mesa en un examen de literatura inglesa). Una sencilla función de chat permite enviar preguntas y respuestas programadas, algo muy útil si nos enfrentamos a un examen tipo test.

El problema de la Casio fx-991MS es que no se puede programar fácilmente sin eliminar la función para la que fue creada, que es hacer cálculos. En lugar de modificar la interfaz de la calculadora, Neutrino ha ideado un sistema digno de James Bond. Un imán oculto en el bolígrafo activa u n sensor interno instalado en la calculadora que permiten encender y apagar la pantalla, navegar entre menús o selec cionar uno específico mediante diferentes combinaciones de gol pecitos con el boli en la calculadora. Nada que llame la atención en un examen.

Por supuesto, el hack no es en absoluto fácil, y habrá quien diga que es mejor dedicar todo este tiempo a estudiar. Mi opinión es que alguien capaz de hacer esto con una calculadora debería estar ya estudiando en un laboratorio de ingeniería como el del MIT. [Ha ckaday]