Captura de pantalla : David Sandberg ( YouTube

¿Has sentido ese breve escalofrío al no recordar si has cerrado la puerta de casa, solo para saltar de la cama directo a revisar la cerradura? Este nuevo corto de terror, en parte, parece estar inspirado justo en ese miedo, esa incertidumbre, llevada al extremo en la fantasía y el terror.

El responsable de este corto, llamado Not Alone in Here (No estoy sola aquí) es nada menos que David F. Sandberg, director de Shazam! y Annabelle: Creation, pero también conocido por hacer cortos tan terroríficos como Lights Out, en el que se basó su primera película de Hollywood, y Shadowed, ambos basados en el terror de la oscuridad y las sombras.

Esta vez Sandberg juega un poco con una idea que en tiempos de cuarentena y encierro da un poco más de miedo: el temor o la sensación de que hay alguien más en tu casa... o algo. Esta vez, el corto tiene diálogo, o mejor dicho, una narración en primera persona que, según el director, está inspirado en el estilo de narración que vemos en los cuentos cortos de Lovecraft o en las obras de Junji Ito, el maestro del terror en mangas.

Sandberg suele lograr en sus cortos que en menos de un minuto tengamos esa sensación de estar en los zapatos de su protagonista, que esta vez de nuevo es su esposa, la actriz Lotta Losten. Y esta vez, de nuevo lo logra casi de inmediato, gracias a basarse en algo tan cotidiano como este temor. A continuación puedes ver el corto y el making of. [David Sandberg (YouTube) via io9]

Not Alone in Here

Cómo se hizo el nuevo corto de terror de David Sandberg