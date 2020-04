Este terrorífico corto hará que comiences a temerle a tu propia sombra

Filed to:

David F. Sandberg es un cineasta sueco que tiene poco tiempo trabajando en Hollywood, donde fue el responsable de dirigir películas como Shazam! y Annabelle: Creation. Pero antes de dar el salto a las películas se dio a conocer por crear cortos de terror fantásticos, y no puedes perderte su última obra.

El nuevo corto de terror de Sandberg se titula Shadowed, o Sombreado, y en él el cineasta y su esposa relatan una historia corta pero macabra en la que el mundo que se ve en las sombras no es el mismo que vemos a plena luz, jugando con uno de los mayores temores de muchos: ¿qué es esa sombra extraña que crees ver en la esquina de tu salón o habitación en medio de la noche y la oscuridad?

En el caso de Shadowed, no es nada agradable. Sanberg necesitó de solo tres minutos para mostrarnos criaturas horribles y misteriosas que por alguna razón acechan a una mujer en medio de la noche.

Sandberg es el responsable de más de una docena de cortos, incluyendo Lights Out, uno del que también hablamos aquí en Gizmodo en Español, en el que de nuevo cuenta una historia de terror basada en la oscuridad. Ese corto también estuvo protagonizado por su esposa, la actriz Lotta Losten, y sirvió de base para la primera película dirigida por Sandberg, también llamada Lights Out, aunque no es tan buena como el cortometraje. [David Sandberg (YouTube) vía /Film]