Hay más gente jugando a The Witcher 3 ahora que cuando salió en 2015

The Witcher 3 era un juego popular cuando salió en 2015. Pero el reciente lanzamiento de la serie de Netflix ha hecho que este juego polaco tenga un repunte de popularidad . Y ayer estableció un nuevo récord de jugadores en activo en Steam , con más de 93.000 jugadores.

La noticia de este gran número de jugadores la dio CD Projekt Red, los desarrolladores de los juegos de The Witcher. En Twitter publicaron una captura de pantalla que mostraba 93. 835 jugadores jugando en Steam al mismo tiempo .

Conseguir que 90.000 jugadores o más estén jugando al mismo tiempo en Steam es algo impresionante. Pero lo que lo hace aún más impresionante es que haya ocurrido más de cuatro años después del lanzamiento del juego. Pero esto tampoco es algo aleatorio . La serie de Netflix ha conseguido una gran audiencia y a muchos les encanta ver a Henry Cavill como Geralt. También ayuda el hecho de que el juego esté rebajado en Steam. Más de uno que haya empezado la serie se ha decidido a comprar el juego para seguir viviendo las aventuras de Geralt.

Tras un vistazo a Steamcharts, parece que incluso más personas estuvieron jugando a The Witcher 3 después de aquella captura de pantalla. Ayer llegaron a un pico de 94.000 jugadores. Y a día de hoy es el octavo juego más jugado de toda la plataforma .

De hecho n o se trata solo de The Witcher 3, todos los juegos de The Witcher también han tenido un repunte de jugadores.

El juego original estableció un nuevo récord en Steam, con más de 12.000 jugadores activos en Steam. Y The Witcher 2 llegó hasta los 6000.

Parece que el mundo ha abrazado la fiebre de The Witcher y, por suerte para los fans de Geralt, todavía queda mucho Witcher por delante . Netflix ya ha confirmado que se una segunda temporada está en camino . Y quién sabe, tal vez algún día veamos un cuarto juego de The Witcher. No parece nada descabellado.

Hasta entonces, puedes seguir jugando a The Witcher 3. He oído que es un juego bastante bueno.