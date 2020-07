Filed to: Game of Thrones

The Witcher, The Leftovers, The Dark Crystal: Age of Resistance, y The Legend of Korra Foto : Netflix, HBO, Image: Nickelodeon

Es casi surrealista mirar atrás y recordar cuando Game of Thrones era la mejor serie de televisión. Fue el tema de todas las conversaciones y dio inicio a una nueva era en la televisión de fantasía. Hoy en día, su legado se ve empañado por la forma en que terminó la serie, pero hay muchas series de televisión para devolver esa chispa.



Aquí hay ocho series que nos ayudan a recordar las mejores partes de Game of Thrones. Cuando se trataba de los personajes y la narración de historias, antes de que se apresurara a un final sin sentido que colocó a Bran Stark en el Trono de Hierro por ninguna otra razón que no sea “en el libro” (eso probablemente nunca terminará). Especialmente durante estos tiempos, es bueno ver algo que te hace sentir esperanzado en lugar de frustrado. A continuación algunas sugerencias para recuperar esas buenas vibraciones.



Foto : Kevin Baker / Netflix

The Dark Crystal: Age of Resistance

Esta es una fantasía de alto concepto en su máxima expresión. La precuela de la película The Dark Crystal fue un experimento salvaje en el cine y en la narración de historias. No solo contó con las últimas innovaciones en títeres gracias a la compañía de Jim Henson, sino que también construyó un hermoso mundo de fantasía con una tradición impresionante, personajes fascinantes y una moral compleja. No está claro si alguna vez tendremos una segunda temporada (las probabilidades son pocas), pero eso solo hace que los episodios sean aún más especiales. Al igual que A Song of Ice and Fire de George R.R.Martin, The Dark Crystal: Age of Resistance puede seguir viviendo en la infamia con la promesa de algo más.



Imagen : Amazon Prime

The Expanse

La llaman el Juego de Tronos de la ciencia ficción y por una buena razón. The Expanse, basada en la serie de libros de James S.A. Corey, tiene mucha similitud con la historia épica de Westeros. Se trata de varias familias de élite y naciones que compiten por el control de un territorio valioso, mientras que una entidad mucho más grande (en forma de una sustancia alienígena) amenaza a todos y todo lo que aman. No es de extrañar que la serie fuera recuperada por Amazon Studios después de que Syfy la cancelara. Esta es una historia que deberíamos (con suerte) ver hasta el final.



Imagen : Syfy

The Magicians

Una de las mejores cosas desde el principio de Game of Thrones fueron los personajes. Nos enamoramos de los Stark, Daenerys Targaryen e incluso los Lannisters, hasta que fueron víctimas de la gripe de la temporada ocho. Si buscas un espectáculo con grandes personajes, no busques más que The Magicians. Esta serie de Syfy, que recientemente terminó con la quinta temporada, nos dio protagonistas complejos y perspicaces que crecieron con cada temporada. Y lo que es más: la serie nunca los detuvo. Durante años, Game of Thrones dejó que sus personajes configuraran la trama, solo para invertir la dirección en las últimas dos temporadas. En The Magicians no haría eso. Alentaron (y celebraron) todos los pasos que sus héroes estaban tomando. Y nunca miraron hacia atrás.



Imagen : Katalin Vermes / Netflix

The Witcher

El debut en pantalla pequeña de Geralt of Rivia puede ser la adición más joven a la lista, pero tiene un gran impacto. The Witcher de Netflix se ha convertido en la nueva obsesión de fantasía, contando la historia de Geralt, Yennefer y Ciri encontrándose durante décadas, preparando el escenario para una increíble segunda temporada que se centrará en la creación de su familia no tradicional. Para cualquiera que quisiera más mitos y monstruos que Game of Thrones, The Witcher es un gran lugar para encontrarlos. Además, mientras esperamos que Game of Thrones obtenga una serie de precuelas, el mundo de The Witcher también se está expandiendo con dos spin-offs: un anime que se centra en el mentor de Geralt, Vesimir, y una serie de precuelas que cuenta la historia del primer Witcher del mundo.

Foto : Fox

Angel

El spin-off de Buffy the Vampire Slayer puede no ser tan recordado como el original, pero las personas que siguieron al vampiro y sus amigos en su viaje para librar a Los Ángeles de los demonios saben que fue algo especial. Angel tendió a ser más maduro y provocativo que Buffy the Vampire Slayer y se centró en una narración continua en lugar de en el monstruo de la semana. No siempre le fue bien, como la horrible historia del embarazo de Cordelia, pero para los que les gusta la magia, Angel es una apuesta segura.



Foto : Netflix

Dark

Esta serie de ciencia ficción alemana que recientemente terminó con su tercera temporada, está en la lista por una razón: rivaliza incluso con Game of Thrones por la gran cantidad de personajes y relaciones entrelazadas e inexplicables. Si pensabas que los árboles genealógicos de Poniente estaban enredados, Dark lleva las cosas a un nivel completamente nuevo al agregar viajes en el tiempo y más. Es el tipo de espectáculo para el que tendrás que tomar notas, pero vale la pena una vez que las piezas finalmente encajan en su lugar.

Foto : HBO

The Leftovers

Ah, las alegrías de una serie que sabe cómo terminar. The Leftovers de HBO, dirigida por Damon Lindelof de Watchmen, sabía exactamente qué historia quería contar y cuánto tiempo se necesitaba para contarla. Como resultado, la serie de televisión se siente como un paquete perfecto. Nada esta fuera de lugar. David Benioff y D.S. Weiss, los creadores de Game of Thrones, no hicieron lo mismo, sino que apuraron el final del programa porque querían pasar a su proyecto de Star Wars (ya cancelado). Pero al menos tenemos showrunners como Lindelof, que conocen el valor de contar la historia correcta en el tiempo correcto.



Imagen : Nickelodeon

The Legend of Korra

Avatar: The Last Airbender es un excelente candidato para una sólida aventura al estilo de Juego de Tronos que supere todos los obstáculos. Pero es una historia finita con un final feliz (y merecido). La serie que le siguió, The Legend of Korra, hace algo único que también la hace digna de exploración: muestra lo que sucede después de “Happily Ever After”. La serie trata sobre cómo la victoria no siempre significa que eres victorioso, porque los mismos problemas aún pueden existir mucho después de que pensaras que los habías resuelto. Es un gran sustituto del hecho de que nunca veremos qué sucede durante y después del reinado del Rey Bran, aunque imagino que sería terrible.