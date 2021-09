By

Por fin. The Pokémon Company ha anunciado que hay una nueva versión digital del mítico y exitoso juego de cartas coleccionables de Pokémon, conocido popularmente como “Pokémon TCG”, y llegará “muy pronto” a smartphones, tablets y PC. Pero, ¿no a Nintendo Switch?

Al menos parece que, por ahora, no será así. De cualquier modo, el nuevo Pokémon TCG Live es la evolución del juego de cartas de manera virtual, sirviendo como reemplazo del clásico Pokémon TCG Online, una app que llegó hace una década y que actualmente ya se siente obsoleta y muy anticuada (y solo estaba disponible para el navegador web y para tablets). TCG Live es una nueva app que permitirá construir y elaborar mazos con tus cartas y, por supuesto, llevarlo a la batalla contra incontables rivales online en el mundo.

Por supuesto, aunque todavía no han detallado si tendrá sistema de microtransacciones o qué tipo de mecánicas de compras y colecciones tendrá el juego, sí han mencionado que los jugadores podrán personalizar sus personajes o avatar, realizar misiones diarias y más acciones comunes en el ámbito de los juegos free to play. El anuncio del nuevo juego de cartas de Pokémon coincide con el aniversario número 25 de esta franquicia, que desde finales de los 90 para muchos está al nivel de popularidad que otros títulos o sagas como Yu-Gi-Oh! y la legendaria Magic: The Gathering.

Pokémon TGC Live por ahora no tiene fecha de lanzamiento, pero si jugaste al anterior Pokémon TGC Online, la buena noticia es que podrás transferir una parte de tus cartas a la nueva app, “la mayoría de ellas”, según la web del nuevo juego.