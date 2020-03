Hay un truco en Animal Crossing: New Horizons para obtener objetos infinitos

Filed to:

Filed to: Animal Crossing

Animal Crossing: New Horizons ya está aquí, y el nuevo juego de la saga de Nintendo ofrece un escape a este mundo real lleno de problemas, llevándonos a una islita desierta que poco a poco iremos llenando de edificios y cosas. Sin embargo, hacer esto lleva tiempo, mucho tiempo, pero alguien ha descubierto un truco que acelera el proceso (haciendo trampa).



Los Animal Crossing son juegos que requieren de paciencia, y New Horizons no es la exepción. Todo funciona en tiempo real. ¿Compras un mueble o algo en la tienda ficticia del juego por correo? Te llega al día siguiente, y me refiero al día siguiente en tiempo real. ¿Compraste tu nueva casa tras mucho esfuerzo, pescando, recolectando peras y encontrando fósiles? También, tendrás que esperar un día.

Advertisement

Aunque es un juego extremadamente relajante, el dinero (ficticio) juega un papel fundamental, y tendrás que conseguirlo poco a poco para comprar mas cosas para tu casita. Sin embargo, en GameXplain han descubierto un truco para obtener objetos ilimitados, que si los vendes, te llenarás los bolsillos.

El truco en realidad clona un mismo objeto de forma ilimitada, y requiere de un segundo jugador para hacerlo, aunque es realmente fácil. Una vez que el otro jugador esté en tu isla, y tengas el objeto que piensas clonar (como una Nintendo Switch del juego, por ejemplo), tienes que ponerla sobre una superficie elevada (como un mueble), y hacer que el segundo jugador haga rotar el objeto mientras tu presionas “Y” para recogerlo. Si lo haces bien, el objeto será dup licado, lo que significa que obtendrás uno en tu inventario sin que el original desaparezca.

El truco en acción. Gif : Nintendo ( vía Kotaku

Advertisement

En teoría, el truco requiere de un segundo jugador, pero hay quienes aseguran que creando un segundo personaje en su misma consola, y usando otro mando de control (por ejemplo, uno de los Joy–Con de la Switch), pueden hacer el truco solos.

Sin embargo, estos trucos conllevan sus riesgos. Nintendo es conocida por penalizar a los tramposos en juegos online como Super Smash Bros, por lo que en teoría existe el riesgo de que exista algún tipo de castigo para los jugadores que se aprovechen de este fallo, así que considera esto antes de hacerlo. Y aunque no hubiese un castigo, también es bastante probable que Nintendo corrija este fallo lo más pronto posible mediante un parche o actualización.

Advertisement

Más allá de las consecuencias que podría tener el truco, los fans de Animal Crossing saben muy bien que parte de la magia de estos lindos juegos es esperar lo necesario para ver cómo crece tu ciudad, tu isla o incluso tu casa. Trucos como este le quitan parte de la diversión. [GameXplain vía Kotaku]