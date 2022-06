Además de una precuela llamada House of the Dragon que se estrena a finales de agosto, HBO está preparando una secuela de Game of Thrones centrada en uno de sus personajes principales: Jon Snow.

Según The Hollywood Reporter, la nueva serie spin-off se encuentra en una etapa temprana de su desarrollo y cuenta con Kit Harington, el actor que interpretó a Snow en Game of Thrones, para el papel protagonista.

Aunque no se conocen detalles sobre la trama, Snow descubrió al final de Game of Thrones (cuidado, spoiler) que era el hijo legítimo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, y por tanto un serio candidato al Trono de Hierro. Sin embargo, en la última escena de la serie, marcha más allá del Muro junto al Pueblo Libre.

Advertisement

“El lugar de Jon siempre fue el Norte”, dijo Kit Harington en una ocasión sobre el controvertido final de Game of Thrones.

Harington fue nominado dos veces a un Emmy por su interpretación de Snow. Más tarde pasó a formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel por su interpretación de Black Knight en Eternals.



Game of Thrones fue una de las series más populares de la historia, y HBO no quiere dejar pasar la oportunidad de extenderla con su propio “universo cinematográfico” al estilo de Disney con Star Wars y Marvel.

El pistoletazo de salida de este universo lo dará House of the Dragon, que se estrena el 21 de agosto y cuenta la historia de una guerra civil en la Casa Targaryen 200 años antes de los eventos de Game of Thrones. Pero hay otros siete proyectos relacionados con los libros de George R.R. Martin sobre la mesa, entre ellos la de Jon Snow, 10,000 Ships, 9 Voyages, Dunk and Egg y la precuela animada Golden Empire of Yi Ti. Está por ver cuántas verán la luz.