HBO retrasa (otra vez) el estreno de Dune

Si eres de lo que estaba contando los días hasta el estreno de Dune, tenemos malas noticias: tendrás que esperar un poco más. Más de un año después de su fecha de lanzamiento prevista, l a película de Denis Villeneuve ha sufrido de nuevo un contratiempo, y no será —con suerte — hasta finales del próximo octubre cuando tendremos ocasión de verla.

Según la revista Variety, Warner Bros. ha decidido postergar el estreno de varias de sus producciones, entre las que se encuentran The Many Saints of Newark, la precuela de la serie de Los Soprano, o la citada Dune.

Dune será la primera de dos películas que servirán para adaptar la primera novela de la famosa saga de ciencia ficicón de Frank Herbert, y cuenta con un gran elenco de estrellas entre las que se encuentran Timothée Chalamet ( Paul Atreides) , Rebecca Ferguson ( Lady Jessica) , Oscar Isaac (El Duque Leto Atreides) o Josh Brolin ( Gurney Halleck) entre otros . Además de las películas, HBO también anunció que lanzaría una serie que actuaría de precuela.

Si todo va bien, Dune se estrenará en exclusiva en HBO Max el próximo día 22 de octubre.