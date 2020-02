Henry Cavill explica por qué no pudo grabar la famosa escena de la bañera igual que en el videojuego

Filed to: The Witcher

Imagen: Netflix

Henry Cavill no es solo el actor que hace de Geralt of Rivia, sino que posiblemente sea uno de los mayores frikis de The Witcher del mundo. Por eso, tal vez no deba sorprendernos que no quedase contento con la escena de la bañera porque no fuese 100% igual que en el juego.

Desde que supimos por primera vez que Netflix llevaría a las pantallas el mundo de fantasía de las novelas de Andrzej Sapkowski, estábamos deseando ver el famoso meme de The Witcher 3 de Geralt en la bañera. Nuestros deseos fueron escuchados. Sin embargo, los puristas se quejaron de que Cavill en realidad no recrease la pose concreta de Geralt en la bañera durante al comienzo de The Witcher 3, una pose que se volvió tan icónica que hasta Dark Horse sacó una figura de ella.

Advertisement

Sí, los abdominales estaban presentes. La bañera también. ¿Pero qué hay de los pies? Ni rastro. Sin embargo, no solo los fans acérrimos de The Witcher fueron los únicos en darse cuenta. El propio Cavill también se lamentó por no haber podido imitar la pose exacta de Geralt en esa escena. “Estaba tratando de subir los pies pero no pude”, dijo Cavill a BBC Radio One. “La bañera tenía la forma equivocada . Aunque luego pensé que quizás hubiese sido demasiado”.

Oye Henry, que es eso de demasiado. ¡Lo único que estás tratando es de recrear al máximo el material original !

Sin embargo, como fan de los juegos que era , Cavill ya sabía desde el primer momento que esa toma se convertiría en uno de los mayores hits de The Witcher. “No sé cuántas personas se dieron cuenta de lo icónico que era ese momento ”, dijo Cavill . “Por eso , cuando estaba metiéndome en esa bañera, me quedé sentado allí pensando: ‘ Me pregunto si alguien sabe cuánto va a reventar esta escena en concreto ’” .