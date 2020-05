Foto : Warner

Henry Cavill pronto volverá a lucir la capa . Fuentes internas de DC han confirmado a Variety que el actor está negociando con Warner su participación como Superman en una nueva película, pero no se trata del Snyder Cut de Justice League. Las candidatas más probables son tres.



Advertisement

La confirmación oficial de la versión de Justice League tal y como la concibió Zack Snyder había avivado los rumores de que Cavill rodaría nuevas escenas para la película, pero parece que no será así. Desde Variety se han apresurado a aclarar que el actor no está negociando con Warner para su retorno a Justice League, sino para lo que parece algún tipo de cameo en The Suicide Squad, Aquaman 2 o The Batman.

Advertisement

The Batman parece la menos probable de las tres porque se supone que la nueva aventura del cruzado de Gotham con Robert Pattinson ni siquiera está dentro de DC. Otros apuntan a que podría tratarse de Black Adam. La película más probable por lo cercana que está a estrenarse es sin duda el remake de Suicide Squad en manos de James Gunn. De hecho en la primera película del grupo de supervillanos reconvertidos en superhéroes ya hubo un cameo similar, el de Ezra Miller como The Flash. Quizá el cameo de Cavill vaya en la misma línea.

Es un poco decepcionante que no vayamos a tener una continuación de Man of Steel próximamente, pero supongo que una película como esa requiere de bastante más preparación por parte del universo DC. Al menos sabemos que Henry Cavill no está dispuesto por nada del mundo a abandonar ese papel. En noviembre del pasado año, el actor confirmó que no solo la capa sigue siendo suya, sino que aún hay que hacerle justicia al personaje.

No he abandonado el papel, todavía tengo mucho para darle a Superman. Muchas historias para contar. Muchos aspectos de su honestidad que aún quiero explorar. Quiero que sea el reflejo de los cómics. Es importante para mi.

Advertisement

En ComicBook aseguran que la idea que DC tiene sobre Superman es usar al personaje como Marvel usa a Hulk, haciendo que aparezca regularmente en algunas películas, pero que de momento no hay un plan inminente de hacerc Man of Steel 2. [Variety]