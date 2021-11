By

¿Alguna vez has pensado quién ganaría en un combate mano a mano entre Bugs Bunny y Arya Stark? ¿Y qué me dices de un combate entre Batman y Tom y Jerry? No, nosotros tampoco nos habíamos hecho esas preguntas, pero de cualquier modo, ahora podemos conocer la respuesta gracias al nuevo juego de Warner Bros.

MultiVersus es un juego de tipo free to play en el que personajes de diferentes franquicias y propiedades de Warner se enfrentan en combate al mejor estilo de la saga Super Smash Bros. de Nintendo . Y es que los combates se desarrollan en dos dimensiones en campos de batalla con distintas plataformas y niveles, mientras hasta 4 jugadores se enfrentan para saber quién es el último que queda en pie.

Entre los personajes que estarán durante el lanzamiento del juego están incluidos Batman, Wonder Woman, Superman y Harley Quinn de DC Comics, Tom y Jerry de la mítica serie animada, Shaggy de Scooby-Doo, Fina y Jake de Hora de aventuras e incluso Arya Stark de Juego de Tronos. Algunas filtraciones previas al anuncio aseguran que en el futuro llegará Gandalf de El señor de los anillos, por lo que sin duda el reparto de personajes será variado y curioso.

Al ser un juego free to play, contará con “retos” diarios y otras actividades por hacer para obtener recompensas, aunque aún no han sido anunciadas qué tipo de recompensas dará el juego (lo mas probable es que se tra te de skins para los personajes, e incluso nuevos personajes). Con el tiempo, MultiVersus recibirá ma s modos de juego, más personajes y se llevarán a cabo distintos eventos.

MultiVersus llegará en algún momento de 2022 a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC. Contará con juego cruzado (cross play), lo que significa que podrás jugar con personas que no tengan tu misma plataforma.