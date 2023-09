Cómo sobrevivir las noches de horror de Halloween Hollywood

Entremos en ello—C lamedores, M3GAN, vecna, y Chucky abrieron el camino para un tiempo maravilloso en Universal Studios Noches de terror de Halloween Hollywood en otro año de sustos imperdibles.

Sí, solo estamos en septiembre, pero la temporada espeluznante ya está aquí, según confirma do por un primero vendido fin de semana para El susto anual de Universal Studios fiesta . El evento de terror cinemático ahora está abierto en noches seleccionadas hasta el 31 de octubre, y presenta casas encantadas basadas en mega franquicias como El último de nosotros y Cosas más extrañas, e inspirado originales como Monstruos: Los Monstruos de Latinoamérica. y t eso no es todo; La superposición de la gira del backlot de HHN de este año adopta una idea original y asquerosa con la infestación de pesadillas de Tranvía del Terror... El Exterminadorz, con un Jordan Peele horror parada en el universo en la reclamación de Júpiter desde No.

GRAMO Reúne tu escuadrón de miedo y consigue un plan de ataque para enfrentarte a clickers o Vecna en las casas más populares. necesito uno, porque t él línea este año para Cosas más extrañas‘ regresar a HHN y El último de nosotros‘ debut no son una broma. U a menos que estés optando por Billetes exprés o el RIP recorrido, tu puede tener para priorizar tus favoritos y optar por menor- joyas conocidas este año. io9 revisó recientemente el evento, así que siga leyendo mi Todo lo que necesitas saber antes de ir.

Noches de terror Película de Terror TV Casas y Experiencias

Lo siento, eso Cosas más extrañas La imagen de la casa debería haber venido con una advertencia de activación. El lado positivo es que los fanáticos de Eddie Munson Hellfire Club pueden reunirse con su rey. antes de que esos malditos Demobats se lo lleven demasiado rápido (aunque algunos de nosotros tenemos esperanzas de que el personaje resurrección en s temporada cinco ). Después de intentar hacer su tours de experiencia interactiva propios, de Netflix Cosas más extrañas vuelve a el título HHN 2023 con una casa inspirada en algunos de s cuarta temporada ‘s grandes éxitos. Sólo voy a decir esto por adelantado: necesitaba el momento al revés de guitarra de Metallica (que HHN East fue inteligente al incluir; lo siento westies), pero en general este laberinto llega a la mayoría de las otras escenas icónicas, como los orígenes de Eleven y Rainbow Room de Vecna.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente: si eres fanático de la saga Hawkins y El último de nosotros, vas a tener que elegir cuidadosamente cuál laberinto que vas a abordar primero. O dds son No está del todo a tu favor hacer ambas cosas en la misma noche con un boleto de entrada general. La cola que reinó suprema toda la noche fue definitivamente El último de nosotros, inspirado en el videojuego original de Neil Druckmann y presentando el regreso del elenco de voces originales como Ellie y Joel.

Nuevamente, debemos enfatizar: no pienses que puedes hacer ambas cosas con mucho dinero laberintos, a menos que ellos son los solo los que planeas hacer toda la noche. No es imposible, e,pero,hay varias maneras de hacerlo, además de optar por Express desde el principio. Mi consejo profesional es acertado ya sea Cosas más extrañas o El último de nosotros como tu primera casa, luego escoge dos o tres otras casas incluyendo chuky (sangriento, hilarante, y títere- lleno) o Mal Dead Rise (gramo historia como el infierno). Luego, tómate tiempo para comer y beber y tal vez vivir una experiencia como Blumhouse: Detrás de los gritos—que cuenta con un Horda de baile M3GAN— t o matar el tiempo hasta las 11 pag. m., cuando la E El pase xpress tiene un descuento a mitad de precio. Entonces, puedes impulsar el sprint hacia la otra franquicia favorita y tal vez alcanzar más si queda tiempo .

Casas originales y Scarezones

Como una de sus otras opciones fuera de la gran casa IP de la noche, debe hacer las manos abajo el mejor laberinto original, y eso es Monstruos: Los Monstruos de Latinoamérica. Con algunas criaturas folclóricas poderosamente aterradoras como La Lechuza, este laberinto está lleno de algunos de los diseños de criaturas y sustos más creativos que hemos visto desde hace mucho tiempo. Si no estás familiarizado con los críptidos que se encuentran en su interior, te espera un regalo. Incluso diría que si este tiene una larga cola toda la noche y no estás demasiado interesado Cosas más extrañas o El último de nosotros¡Haz que esto sea imprescindible! No te arrepentirás, y se mostrará mucho apoyo de los fans Universal Studios Hollywood eso es Tan capaz como Orlando de atraer multitudes con ideas originales.

Luego, está el Monstruos universales: desenmascarados casa- w que protagoniza mi monstruo favorito, t El Fantasma de la Ópera. Técnicamente, sí, este es un OG franquicia, pero cada año, el equipo de HHN se mata al crear conceptos originales de casas inspiradas en los monstruos. T su año, es un Una mezcla de mierda de cuatro... eh, cinco... metro onster bros triturándolo en París con el Phantom, t el jorobado, t el Hombre Invisible, y El Dr. Jekyll y el Sr. Hyde haciendo tanta violencia dentro de las catacumbas de la ciudad.

En general, este año tiene un impacto sólido. f solo eres capaz de visita por sólo una noche, Solo tienes que programar tu tiempo de manera eficiente si no optas por el tour Express o el RIP. Si eres del sur de California local, Siempre sugiero volver con una F solicitar F Pase de oído para experimentar todo lo que el evento tiene para ofrecer durante toda la temporada. Es un gran después- colgar el trabajo, donde puedes ver un espectáculo o visitar cualquier atracción tiene un corta línea Mientras estás atento a una espera manejable por uno de los grandes.

Universal Studios Halloween Horror Nights Hollywood ahora presentará noches selectas hasta el 31 de octubre . Para más información y entradas visita el sitio oficial de HHN.

Este resumen del evento, que incluye activaciones para importantes proyectos de estudio, fue escrito durante las huelgas WGA y SAG-AFTRA de 2023. Sin el trabajo de Si los escritores y actores actualmente en huelga, las películas y la televisión cubiertas aquí no existirían.



