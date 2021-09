Es innegable que Hideo Kojima siempre tiene ideas interesantes en torno a los videojuegos que ha creado o le gustaría hacer. Si bien el producto final no siempre está a la altura de esos conceptos, al menos el tipo trata de ir más allá.



En una entrevista reciente con la revista japonesa An-An (vía Siliconera y Yahoo! News), Kojima habló sobre qué tipo de juegos quiere hacer. No menciona géneros específicos, sino más bien el concepto general detrás de ellos.



“Lo que quiero hacer son juegos que cambian en tiempo real”, dijo Kojima. “Incluso ahora que por fin tenemos a personas de diferentes edades y ocupaciones de todo el mundo jugando el mismo juego, todos, y me refiero a todos, están jugando lo mismo”.



“En lugar de eso, [quiero hacer] algo que cambie según el lugar donde vive una persona o cómo piensa”.



Se podría argumentar que los juegos de realidad aumentada ya hacen esto, de alguna manera. La mecánica básica de los juegos no cambia, pero los mapas sí se basan en tu ubicación. Además, en algo como Pokémon Go, necesitas salir físicamente de casa para jugar el juego según lo previsto. Sin embargo, estos títulos no cambian dependiendo, digamos, de tu forma de pensar. Si bien muchos juegos han ofrecido durante años decisiones dentro del juego que impactan en la dirección de la historia, estas pueden parecer arbitrarias e incluso simplistas, a diferencia del pensamiento humano, que a menudo es todo lo contrario.

En la entrevista, Kojima mencionó Boktai: The Sun Is in Your Hand, el título de Game Boy Advance de 2003 que produjo, como ejemplo. El cartucho del juego de caza de vampiros cuenta con un sensor de luz que obliga a los jugadores a salir. (¡Kojima también quería que el juego incluyera un sensor que midiera el aliento a ajo!)



“Debido a que la cantidad de luz solar se aplica en el juego para derrotar a los vampiros, el juego cambia dependiendo de dónde jugaste y a qué hora jugaste”, explicó Kojima a An-An . “Una mecánica como esa conecta los sistemas creados por el hombre y la vida real”.



Me pregunto cuál será su próximo proyecto.