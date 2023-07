Ya puedes conseguir gratis Homeworld, uno de los mejores juegos espaciales de la historia

Epic Games acaba de alegrarnos el verano regalando uno de esos títulos antológicos que todo fan de los juegos de estrategia debe probar sí o sí. Con todos ustedes: Homeworld.

Siguiendo con su celebrada táctica de ofrecer juegos gratis los jueves de cada mes , Epic Games ha decidido regalar en esta ocasión la colección remasterizada de Homeworld, uno de esos pocos juegos que puede presumir de haber redefinido por completo su género .

Para el que no lo sepa, Homeworld es un videojuego de estrategia en tiempo real desarrollado por Relic Entertainment y publicado en 1999 por Sierra Entertainment. Que no te asuste su fecha de lanzamiento, porque no solo cuenta con una historia y una banda sonora de quitar el hipo, sino que además se trata de la versión remasterizada del juego hecha por Gearbox , qu e fue capaz de hacer los ajustes precisos para que su jugabilidad no perdiese ni un ápice de frescura. Si no me crees a mi, te recomiendo que te pases por las reseñas de Steam y veas que estás ante un juegazo con todas las de la ley .

Además, la versión que regala Epic Games es la Homeworld Remastered Collection, un pack que incluye las versiones remasterizadas de Homeworld y Homeworld 2, así como también sus versiones originales para los más puristas .

Todo lo que tienes que hacer es ir a la página de Epic Games Store y hacer clic en obtener. Si lo haces antes del próximo 2 de agosto, podrás quedártelo gratis para siempre.

Ah, y si te gusta Homeworld, te alegrará saber que hay un Homeworld 3 en camino. Aunque el juego ha sufrido sendos retrasos, se espera que llegue durante el próximo 2024.