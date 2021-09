By

Horizon Forbidden West, la secuela del aclamado Horizon Zero Dawn, ya está disponible para reserva (sale el 18 de febrero), pero cuidado. Si estás planeando hacerte pronto con una PS5 debes saber que el juego de PS4 no se podrá actualizar de ninguna manera a PS5.



Hasta ahora, Sony había ofrecido la posibilidad de actualizar en algunos juegos. Es el caso de Ghost of Tsushima para PS4, que puede ser actualizado a Ghost of Tsushima: Director’s Cut para Ps5 por una fracción del precio del juego completo . Otro tanto sucede con Death Stranding. No es el caso, sin embargo, de Horizon Forbidden West.

El juego tiene tantas ediciones diferentes que es fácil confundirse. Para poder jugarlo en PS4 y PS5 es necesario comprar alguna de las ediciones digitales, que permiten descargarlo en cualquiera de las dos consolas. Esas ediciones son:

Aparte de esas tres, el juego se vende en ediciones de disco separadas para PS4 o PS5, que cuestan 60 y 70 dólares respectivamente. Existe también una edición de coleccionista algo más discreta que incluye un libro de arte y la banda sonora, pero esta también está separada para las dos consolas en activo de Sony. Cuesta 70 u 80 dólares.