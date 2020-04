Tras los retrasos, The Last of Us II llega a PS4 en verano

The Last of Us II

Filed to: The Last of Us II

A la izquierda, The Last of Us II. A la derecha, Ghost of Tsushima. Imagen : Naughty Dog / Sucker Punch ( Sony Interactive Entertainment )

Es oficial. La secuela de The Last of Us llegará el próximo mes de junio, un mes después de su fecha de lanzamiento oficial y tras haber sido retrasado de forma indefinida por Sony, debido a la pandemia del coronavirus. Ghost of Tsushima también ha recibido una nueva fecha de lanzamiento.

Advertisement

The Last of Us II, la secuela del popular juego de Naughty Dog que llegó en 2013, ha sido retrasado varias veces, sin embargo, recientemente los estudios responsables del título anunciaron que se retrasaba de forma indefinida, incluso aunque el juego “ya está listo”. La razón es sencilla: la logística de distribución y lanzamiento del título iba a ser muy complicada, debido a la pandemia y las condiciones de distanciamiento social en todo el mundo.

Advertisement

Ahora, Sony parece haber resuelto ese problema. The Last of Us Part II llegará el próximo 19 de junio, apenas poco más de dos semanas después de su fecha original, que iba a ser el 29 de mayo. Por otro lado, Ghost of Tsushima, el nuevo título de samuráis desarrollado por Sucker Punch (los creadores de la saga Infamous) se ha retrasado un mes, hasta el 17 de julio.

Se trata de dos de los juegos más esperados de lo que queda de la generación de PlayStation 4, antes de que llegue la nueva PS5. [vía PlayStation]