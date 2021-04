Un crematorio en Allahabad, India, el 27 de abril de 2020. Foto : Sanjay Kanojia/AFP ( Getty Images )

Las autoridades Indias han reportado hasta ahora más de 17,6 millones de casos de Covid-19, pero las cifras del gobierno cada vez parecen más alejadas de la realidad. Hay razones para pensar que el país tiene una cifra de casos mucho mayor y que el número de infectados ronda los 529 millones.



El problema de la India es el mismo que el que tienen muchos otros países: la capacidad para hacer tests es insuficiente para detectar todos los caso, hay personas asintomáticas que no se someten a la prueba o tan pobres que no pueden permitírsela . En el caso de India, las autoridades están procesando alrededor de 2 millones de test al día, pero la población total es de 1. 400 millones.

El doctor Soumya Swaminathan, jefe científico de la Organización Mundial de la Salud, explicó a CNN que el porcentaje medio de infecciones en India es de alrededor del 15% y que en ciudades grandes como Delhi sube hasta el 30%, lo que implica que el número de infecciones es unas 20 o 30 veces mayor que la que indican las cifras oficiales. Los cálculos apuntan a unos 529 millones de infecciones, pero lo más probable es que no sepamos la cifra concreta hasta que no termine la crisis.

Existen amplias evidencias de que las cifras oficiales de casos, que ahora mismo rondan los 300.000 diarios, no se acercan a las reales. El primer Ministro y lí der del partido ultraconservador Bharatiya Janata, Narendra Modi, lleva tiempo minimizando las cifras y parece más interesado en censurar las críticas en redes sociales. Mientras tanto, el sistema de salud indio han colapsado y acusa de falta de personal y de suministros. Los hospitales del país están rechazando enfermos por cientos porque no tienen camas ni oxígeno suficientes y los crematorios en Nueva Delhi y otras ciudades están también saturados por el aumento en la mortalidad.

Max Rodenbeck, jefe de The Economist para el sur de Asia explicaba la situación a CNN el lunes: “ Hay un crematorio en Delhi situado en el centro de un gran parque y han instalado más de 100 piras funerarias fuera del edificio. Y esto es solo en la capital, donde a menudo se centra la atención. Lo que está ocurriendo en el resto del país es feo de verdad.”

El doctor especialista en medicina comunitaria Hemant Shewade explica que ya antes de la Pandemia el gobierno solo contaba el 86% de las muertes y que solo el 22% de esas muertes tenían una causa oficial. Ahora muchas de las muertes por Covid-19 se están atribuyendo a otras complicaciones o no se está certificando en absoluto la causa de la muerte. Según datos a los que ha tenido acceso el New York Times, la ciudad de Bhopal reportó 41 muertes por coronavirus a mediados de abril, pero los crematorios y cementerios de la ciudad reportaron más de mil muertes por la enfermedad en la misma fecha. Lo mismo ocurre en otras ciudades como Lucknow, Mirzapur, o Gujarat. El doctor G. C. Gautam, cardiólogo en Bhopal explicaba al diario que muchas muertes no se están registrando pese a que aumentan cada día. “Los funcionarios del gobierno no quieren que cunda el pánico”, apostilla.

Rupal Thakkar, de 48 años, murió en un hospital privado en Ahmedabad a mediados de abril después de que sus niveles de oxígeno se desplomaran . Su hermano Dipan Thakkar denunció al NYT que los médicos atribuyeron la muerte a un “fallo cardíaco súbito”. Thakkar se pregunta por qué los médicos de un centro privado son có mplices con la ocultación de datos del gobierno y tacha la situación como auténtico crimen organizado.

Gran parte de la crisis en India se atribuye a una nueva variante del coronavirus conocida como B.1.617. Se trata en realidad de un conjunto de mutaciones, muchas de las cuales son más contagiosas que el virus original. Las vacunas existentes son efectivas también contra esa variante, pero aunque India es una potencia productora de vacunas que fabrica el 60% de las vacunas mundiales el 90% de su población aún no se ha vacunado contra el Covid-19. Según PBS el país tiene una falta crítica de vacunas debido a que se firmaron demasiados acuerdos de exportación de las mismas.

Swaminathan explicó a PBS que India está vacunando a unos dos millones de personas al día, pero que el ratio debería ser de seis o siete millones. La producción también necesita aumentarse en varios órdenes de magnitud. Según cálculos del Banco de Inversiones UBS, a este paso solo una cuarta parte de la población del país estará vacunada para finales de 2021. El problema de fondo no es otro que el precio. Según el Wall Street Journal, una vacuna cuesta entre 10 y 32 dólares por dosis. Muchas familias no pueden permitirse ese desembolso.

El profesor de epidemiología en la Universidad de Michigan Bhramar Mukherjee explica que la manipulación de datos no es solo un problema de imagen para el gobierno indio. “Si disponemos de datos precisos sobre número de casos, infecciones y muertes podemos anticipar las necesidades del sistema de salud. Los datos falsos no cambian la verdad. Solo hace más difícil el trabajo a los profesionales de salud.”