En un parpadeo, llegamos a la mitad de 2023. Y junio incluye un nuevo lote de juegos gratis para consolas PlayStation y Xbox mediante los servicios de suscripción de PS Plus, Xbox Game Pass y Xbox Live with Gold. Esta vez, uno de esos juegos es el esperado Amnesia: The Bunker, pero hay muchos más.

Juegos de PlayStation Plus en junio

PlayStation Plus Monthly Games - June 2023 - PS4 & PS5

En el caso de PlayStation Plus, el nivel más básico de suscripción incluye el juego NBA2K23 de la gente de 2K, el título por referencia para los fanáticos del basketball. Además, también incluye el interesantísimo juego indie Trek to Yomi, un juego de acción de tipo sidescrolling protagonizado por samuráis y que, según sus creadores, en parte está inspirado por las películas de Akira Kurosawa.

Advertisement

PlayStation 5 y PlayStation 4

NBA 2K23

Trek to Yomi

Jurassic World Evolution 2

Juegos de Xbox Live with Gold y Xbox Game Pass en junio

Advertisement Advertisement

En el caso de Xbox, este mes el lanzamiento estrella para Xbox Game Pass es Amnesia: The Bunker. Es el cuarto juego de la mítica saga Amnesia, aquella que comenzó con The Dark Descent en 2010 y marcó el inicio de un subgénero, un estilo, entre los juegos de terror. Esta vez, The Bunker nos lleva a un búnker subterráneo durante la primera guerra mundial que, claramente, está lleno de horrores. A continuación encontrarás la lista completa de juegos que llegan a Xbox Game Pass y a Xbox Live with Gold en junio.

Xbox Live with Gold

Adios (1 de junio al 30 de junio )

The Vale: Shadow of the Crown (16 de junio al 15 de jul io)

Xbox Game Pass

Amnesia: The Bunker - Announcement Trailer

Chicory: A Colorful Tale (Ya disponible)

Farworld Pioneers (Ya disponible)

Car Mechanic Simulator 2021 (1 de junio)

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer ( 1 de junio)

The Big Con ( 1 de junio )

Amnesia: The Bunker (6 de junio )

Hypnospace Outlaw (6 de junio )

Rune Factory 4 Special (8 de junio )

Stacking (8 de junio )

Dordogne ( 13 de junio )

En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio al menos en su versión base (PS Plus Essential); los juegos de PS4 también están disponibles en PS5 mediante retrocompatibilidad. Del mismo modo, los juegos de Xbox Live with Gold se pueden jugar en Xbox One y en Xbox Series X/S. La lista de juegos de Xbox Game Pass solo menciona los juegos que están disponibles en consola, no los exclusivos de PC.