We may earn a commission from links on this page.

Que las redes sociales ya son parte de nuestra vida no es ningún secreto, pero a veces (o mejor dicho, muchas veces) es necesario tomar un descanso, darle una pausa al interminable feed de fotos y videos. Instagram parece saberlo, y por eso ahora está incluyendo algunas funciones interesantes para dar más control de lo que vemos, y cuándo lo vemos.

La primera función se llama “Quiet mode”, y es básicamente un modo que silencia absolutamente todas las notificaciones de la red social durante el tiempo que determine el usuario. De hecho, no solo evita que recibas notificaciones, sino que si alguien te envía un mensaje directo (DM) esa persona recibirá una respuesta automática diciéndole que tienes activo “Quiet mode”.

Este modo se puede activar a voluntad presionando un botón virtual, o programar durante distintos días u horas, ideal para momentos como las jornadas de estudio o fines de semana en los que deseamos desconectar. Una vez desactivas el “Quiet mode”, Instagram enviará todas las notificaciones que recopiló mientras estaba activo el modo.

Advertisement

La segunda novedad tiene que ver con un mayor control en lo que vemos en la red social. A partir de ahora es posible incluir palabras clave como filtros para las recomendaciones de publicaciones que Instagram hace constantemente. Si no deseas ver contenido sobre alguna película que todavía no has visto y no te quieres hacer spoiler, o sencillamente no quieres ver fotos y videos de perros (¿¡quién no lo querría!?), solamente añades palabras clave en el menú de configuración, y listo. Hasta ahora se podían añadir estos filtros en los mensajes directos y comentarios, pero ahora también se puede hacer para las recomendaciones. Todo esto para intentar tener un mayor control de lo que queremos ver en la red social. [vía Meta]