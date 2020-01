Instagram está empezando a ocultar imágenes con Photoshop o retoques fotográficos

Filed to:

Imagen : Toby Harriman

Con la idea de combatir cualquier tipo de información errónea o simplemente fake news, Instagram lanzó recientemente una nueva característica para identificar y/o señalar instantáneas falsas o retocadas . Sin embargo, algunos fotógrafos se preguntan si ha sido mejor el remedio que la enfermedad.



Uno de ellos es el fotógrafo Toby Harriman, quien estaba revisando su feed de Instagram hace unos días cuando vio aparecer por primera vez la advertencia de “Información falsa o errónea”. Tras hacer clic en la superposición que ocultaba la publicación, el fotógrafo descubrió que era simplemente una fotografía de un hombre en unas montañas con los colores del arco iris.



“Parece que Instagram y Facebook comenzarán a etiquetar las fotos falsas, retocadas o de arte digital”, escribió Harriman. ¿Y qué dice a todo esto Instagram? Según la red social:



El sistema utiliza una combinación de comentarios de nuestra comunidad y tecnología para identificar qué fotos pasar a fact-checkers independientes de terceros. Si esos verificadores determinan que una foto es falsa, se oculta detrás de un mensaje de advertencia antes de que alguien pueda verla.

Como cuenta el fotógrafo, “es interesante y curioso, quizás es ir demasiado lejos. Por más que me guste apoyar a asociar mejor la imagen real vs Photoshop, también tengo un gran respeto por el arte digital y no quiero tener que hacer clic a través de las barreras para poder verlo”. [Petapixel]