Facebook está trabajando en lo que parece ser una campaña de control de daños mediante cambios en sus plataformas, incluyendo Instagram, tras las recientes revelaciones ante el congreso estadounidense acerca de lo que la compañía hace (y lo que no) para prevenir que adolescentes y personas vulnerables accedan a contenido que puede ser perjudicial o dañino. Uno de estos cambios será sugerir a los adolescentes que se tomen un descanso de usar Instagram.

Nick Clegg, vicepresidente de Facebook, anunció que Instagram recibirá una nueva función de “tomar un descanso” que sugerirá a los usuarios adolescentes que dejen de usar la red social durante un tiempo. La idea, según Clegg, es que esto ayude a evitar o reducir las conductas poco sanas al usar la red social, como una posible adicción a las redes.

Hasta ahora la función no tiene fecha de lanzamiento, pero es un primer paso hacia evitar que los adolescentes consuman de manera excesiva el contenido en la red social, posiblemente descuidando sus ocupaciones y compromisos en el mundo real. Además, aseguró que Facebook va a tomar medidas para que los adolescentes no accedan a material que pueda ser nocivo o que “inciten conductas que puedan ser perjudiciales para su bienestar”. El ejecutivo no ha especificado cómo planean hacer esto, pero sí mencionó que, de ser necesario, el algoritmo de Facebook debería ser sometido a revisión.

No es ningún secreto que las redes sociales pueden ser adictivas, tanto para adultos como, en especial, para los adolescentes. Recientemente Frances Haugen dio declaraciones ante el congreso estadounidense en el que revelaba datos preocupantes acerca de cómo la red social de Mark Zuckerberg y sus políticas de uso y privacidad ponían primero las ganancias financieras antes de la salud mental de sus usuarios, incluyendo de los menores de edad, asegurando que el algoritmo de Facebook muestra intencionalmente contenido a los usuarios que los pueda hacer molestar (incentivando así la interacción con la plataforma y, por tanto, más posibilidad de mostrar anuncios y generar ingresos), y que la red social solo logra identificar un pequeño porcentaje (entre 3 y 5%) de la desinformación y el contenido de odio en la plataforma. [CNN vía Engadget]