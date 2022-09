By

El presentador del programa de entrevistas nocturno James Corden reveló cómo engañar a la función de Autopilot de un Tesla durante una conversación con el músico Reggie Watts a sus millones de espectadores a principios de esta semana.



Los Tesla que son completamente autónomos son un tema candente, específicamente uno que viene con algunos problemas, el principal es que los autos autónomos aún no pueden conducirse solos. Después de que Elon Musk anunciara a principios de esta semana que tenía como objetivo llevar el software para Teslas completamente autónomos a la carretera para fin de año, James Corden comentó la noticia durante un monólogo en The Late Late Show con James Corden. Después de mencionar el titular, Corden comentó cómo Reggie Watts, un ex propietario de Tesla, solía piratear el Autopilot de su Tesla con una serie de pesas para engañar al automóvil para que pensara que sus manos estaban en el volante.



“¿No creaste un peso?” Corden le preguntó a Watts durante el monólogo. Corden luego explicó a la audiencia: “Debido a que tienes que tener las manos en el volante, lo que hizo Reggie fue crear un peso en ambos lados del volante para que el auto pensara que sus manos estaban en él, y luego simplemente se sentaba como ‘sí’”.



Watts está discutiendo el sistema de Autopilot de Tesla, un nombre un poco inapropiado considerando, como dice Corden, la necesidad del conductor de tener las manos en el volante en caso de que el automóvil pierda el control, lo que le ha dado al conductor cierta confianza falsa mientras viaja. Un conductor de Tesla de 27 años fue acusado de un delito grave después de saltarse un semáforo en rojo y matar a dos pasajeros en California en 2019. Instancias como estas nos recuerdan que el elevado objetivo de Musk de llevar autos totalmente autónomos a la carretera probablemente esté mucho más lejos en la distancia de lo que nos damos cuenta.



Con una función como el Autopilot que ya está demostrando ser peligrosa, probablemente no sea la mejor opción para James Corden decirle sin darse cuenta a su público cómo eludir los parámetros que tienen como objetivo mantenerlos a salvo. Lo mejor que puedes hacer es mantener las manos en el volante.