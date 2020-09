Filed to: the suicide squad

El universo de películas y series de DC Comics continúa expandiéndose. James Gunn ha anunciado que hará un spinoff de The Suicide Squad. Se trata de una serie acerca de uno de los protagonistas del film, Peacemaker, que estará interpretado por el actor y luchador John Cena. Pero, ¿quién es este extraño personaje?

Peacemaker es un personaje de DC Comics creado por Joe Gill y Pat Boyette, el cual apareció por primera vez en los cómics en el #40 de la serie The Fightin’ Five, en noviembre de 1966. Es un personaje clásico pero poco conocido , y según Cena, el actor que le dará vida tanto en la película como en la serie, es un héroe muy absurdo y un “verdadero imbécil” .

Su primer nombre real en los cómics fue el de Christopher Smith, aunque ha cambiado de identidad en dos ocasiones: a mediados de la década de los 90 tenía una identidad desconocida, y a finales de los 90 su nombre real era Mitchell Black. No sabemos cuál versión será la que interprete Cena, pero tomando en cuenta la inspiración de James Gunn para la película, que aparentemente se basa en una serie de personajes e historias clásicas, no es descabellado pensar que será su primera versión: Christopher Smith.

Smith dice ser un pacifista, sin embargo, está dispuesto a lograr la paz y la justicia utilizando la fuerza y cualquier medio posible. ¿Asesinatos y violencia extrema? No hay problema, todo sea en el nombre de la paz, o eso parece creer Peacemaker. Sus habilidades, en realidad, no incluyen los superpoderes. Se supone que Peacemaker cuenta con el mayor nivel posible de fuerza, agilidad y resistencia física para un ser humano, y además utiliza implementos como armas avanzadas militares, una armadura corporal, un casco con tecnología de comunicaciones e incluso un jet pack para volar, al menos en los cómics.



En cuanto a la serie, Gunn ha explicado en Twitter que no anunciarán el período temporal en el que desarrollado sino hasta después de que se estrene The Suicide Squad, lo que significa que no sabemos si la serie sucede antes o después de los acontecimientos de la película, y por lo tanto, no sabemos si Peacemaker sobrevive a los eventos del film. Después de todo, Gunn ha dicho en varias ocasiones que muchos de los personajes morirán en The Suicide Squad. Sin embargo, Warner Bros también ha dicho que la serie “explorará los orígenes del personaje, un hombre que ama tanto la paz que está dispuesto a pelear por ella”.

La serie se llamará simplemente Peacemaker, y comenzará su producción en 2021, antes de que Gunn regrese a Marvel para hacer Guardians of the Galaxy Vol. 3. Gunn escribirá y dirigirá va rios de los ocho episodios de la serie , y según el cineasta, esta no retrasará la producción de la nueva Guardians, sino que más bien hará la serie en un tiempo que en otra ocasión habría utilizado para descansar y vacacionar. “Normalmente usaría este tiempo para descansar, pero estamos en medio [de la pandemia] del Covid, estoy atrapado en casa, así que he escrito una serie de televisión”, comentó en Twitter.