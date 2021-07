En Japón llevan 15 años emitiendo en horario nocturno uno de los programas de televisión más surrealistas y extraños que hayamos visto. Se trata de Zenryokuzaka de TV Asahi. Con una duración de seis minutos por episodio, el programa muestra a mujeres corriendo por una calle cuesta arriba.



Con esa premisa tan inclasificable , todas las noches a la 1:20 AM (de lunes a jueves), comienza este micro programa que se centra únicamente en seguir a la protagonista mientras corre por la calle. Recordemos una vez más el tiempo que lleva emitiéndose algo tan sencillo: 15 años, casi 3.000 episodios.

En cuanto a las protagonistas, las mujeres que aparecen son generalmente actrices jóvenes o famosas de los medios que se prestan a filmar en lugares diferentes, preferentemente en Tokio y alrededores.

Debemos hacer un apartado para hablar del comentarista, Mitsuru Fukikoshi. Porque Zenryokuzaka cuenta con la voz en off de Fukikoshi narrando la apasionante subida por la calle, siempre comenzando con la misma frase antes del sprint : “Esta también es una colina que te da ganas de subir corriendo”.

La noticia estos días no es la cancelación del programa, es la entrada por primera vez en más de una década de un artista masculino en el show. TV Asahi ha anunciado que este verano mostrarán por primera vez en su historia a hombres corriendo cuesta arriba, comenzando por el actor Ryosuke Miura, quién ha declarado a la cadena lo siguiente:



Es un honor ser la primera persona elegida para esta nueva iniciativa. Hago ejercicio con regularidad, pero no suelo correr cuesta arriba de esta manera, así que me sentí genial. Estoy muy feliz de haber podido aparecer en Zenryokuzaka, que he estado viendo desde que era pequeño, y de estar acompañado por la narración de Fukikoshi-san.