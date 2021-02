El mes de marzo ya está aquí, y con él llega un nuevo lote de juegos gratis para usuarios de PS5, PS4, Xbox Series X/S y Xbox One que estén suscritos a PS Plus y Xbox Live with Gold. Y este mes, la joya de la corona es nada menos que Final Fantasy VII Remake.

PlayStation Plus

Los usuarios de PlayStation pueden celebrar con gran regocijo, porque recibirán como parte de la suscripción a PS Plus el juego FFVII Remake. El título está disponible tanto para PS4 como para PS5 mediante retrocompatibilidad. Sin embargo, los usuarios que accedan a este juego mediante PS Plus no recibirán la actualización gratuita con mejoras para PS5 que recientemente ha sido anunciada por Square Enix, solo podrán jugar gratis la versión de PS4, que honestamente se ve muy, muy bien. También estarán disponibles otros juegos en el catálogo de este mes.

Advertisement

PlayStation 5

Maquette

PlayStation 4

Final Fantasy VII: Remake

Remnant: From the Ashes

PlayStation VR

Farpoint

Xbox Live with Gold

En el caso de Xbox Live with Gold, el mes incluye algunos clásicos como Metal Slug 3, además del juego Warface: Breakout para las nuevas consolas. Un mes un poco flojo en lanzamientos, pero aún así con un par de títulos interesantes.

Xbox Series X/S y Xbox One

Warface: Breakout (disponible entre el 1 y 31 de marzo )



Vicious Attack Llama Apocalypse (disponible entre el 16 de marzo y el 15 de abril )



Advertisement

Xbox 360 (compatibles con nuevas consolas)

Metal Slug 3 (d isponible entre el 1 y 15 de marzo )



Port Royale 3 (disponible entre el 16 y 31 de marzo )



En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio; los juegos de PS4 también están disponibles en PS5 mediante retrocompatibilidad. Del mismo modo, los juegos de Xbox 360 también se pueden jugar en Xbox One y Xbox Series X/S mediante retrocompatibilidad.