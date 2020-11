Filed to: The Mandalorian

Los golpes de suerte a veces llegan desde los lugares más inesperados. Sasha Banks lo sabe bien. La conocida luchadora profesional tenía la ambición de seguir los pasos de Dwayne Johnson o Dave Bautista y labrarse una carrera en el mundo del cine, pero seguro que no imaginaba cómo iba a lograrlo.



El debut de Banks en el mundo de las series no podía haber comenzado con mejor pie. La luchadora interpreta a la guerrera Kosta Reeves en The Mandalorian. No solo ha logrado un papel en una serie de éxito. Además ha logrado labrar su nombre en el universo Star Wars, algo con lo que muchos actores tan solo sueñan, y lo ha hecho salvando a Baby Yoda, lo que casi le garantiza la simpatía instantánea del público. ¿Cómo ha logrado Banks un debut tan espectacular? Pues comiendo alitas de pollo en YouTube.

En una entrevista a Variety, Banks (cuyo verdadero nombre es Mercedes Kaestner-Varnado) reveló la curiosa forma en la que logró hacerse con el papel de Kosta Reeves. Resulta que fue el mismísimo Jon Favrea u (productor de The Mandalorian, Happy Hogan en sus ratos libres y una de las mentes más brillantes ahora mismo en Disney) el que la llamó para el papel. Pero Favrea u no lo hizo porque quedara fascinado con alguno de sus combates en el ring. Lo hizo porque quedó fascinado con sus reacciones al comer alitas de pollo muy picantes en Hot Ones, un programa de entrevistas del canal de YouTube First We Feast en el que los famosos charlan con el entrevistador mientras comen alitas de pollo con salsas cada vez más picantes. Este es el vídeo de la entrevista.

Cuando Favrea u llamó a Banks está aceptó el papel prácticamente al instante, pero la luchadora reconoce que trabajar delante de las cámaras le daba mucho más miedo que el ring. Por fortuna, para su debut contó con el apoyo de Bryce Dallas Howard, la directora del episodio en el que debutaba en la serie, que la guio por todo el proceso.

No podía decir que no, pero estaba muy nerviosa. Ella (Bryce Dallas) realmente me guio y casi me llevó de la mano como quien dice. Me enviaba mensajes para preguntar cómo lo llevaba, me explicó absolutamente todos los pormenores del rodaje y estaba allí para responder a todas las preguntas que se me ocurrían. El trabajo de Bryce ha sido realmente inspirador para mi por la amabilidad con la que trata a todo el mundo y la energía que transmite. No me extraña que sus capítulos en la serie hayan sido muy elogiados porque es una persona realmente especial.

Banks también es fan de Star Wars desde que era niña y confiesa que de pequeña su sueño era ser una rebelde. Ese sueño acaba de hacerse realidad. [Variety]