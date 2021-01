Imagen : Bethesda.

Fus Ro Dah! The Elder Scrolls, la mítica saga de videojuegos creada por los estudios de Bethesda, podría ser adaptada como una serie de televisión por Netflix.

Así lo ha asegurado una filtración de parte del experto en la industria del cine y la televisión Daniel Richtman, quien suele revelar filtraciones de este tipo con frecuencia. Y de confirmarse, no debería ser sorpresa. Netflix obtuvo un gran éxito con la adaptación de The Witcher, que aunque está basada en la saga de novelas escrita por Andrzej Sapkowski, su serie de videojuegos catapultó a la franquicia a la fama mundial.

Además, Netflix también cuenta con una adaptación de la saga de videojuegos Castlevania como una serie animada (de estilo anime), y están trabajando en una serie de Assassin’s Creed y una de Cyberpunk 2077. Tendría sentido que la compañía esté buscando realizar más adaptaciones de este tipo, ¿y qué mejor que una saga épica como The Elder Scrolls?

El primer juego de The Elder Scrolls llegó en 1994, pero muchos seguramente conocieron la saga gracias al juego The Elder Scrolls III: Morrowind de 2002, a The Elder Scrolls IV: Oblivion de 2006, o probablemente gracias al exitoso The Elder Scrolls V: Skyrim de 2011. Un nuevo The Elder Scrolls se encuentra actualmente en desarrollo.

Además, Bethesda ya realizó un acuerdo con Amazon Studios para realizar una serie basad en el universo de Fallout, por lo que el estudio de desarrollo ya tiene precedentes en materia de licenciar sus propiedades para este tipo de adaptaciones. Solo esperemos que la serie de Netflix, de hacerse realidad, le haga justicia a una saga tan épica como lo es The Elder Scrolls. [vía EuroGamer]