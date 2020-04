La alcaldesa de Las Vegas demuestra que las personas son más peligrosas que el propio coronavirus

El miércoles, la caricatura de dibujos animados de Las Vegas, la alcaldesa de una ciudad de casinos, Carolyn Goodman, apareció en CNN con el presentador Anderson Cooper para justificar su llamada a reabrir los negocios de la ciudad a cientos de miles de turistas durante la pandemia de coronavirus. El resultado fue humillante. Decir que no salió bien es como decir que el intento de aterrizaje final del Hindenburg fue una pequeña sorpresa.



Goodman, quien ha afirmado que la verdadera pandemia es el bombo publicitario de los medios y que está bien si la enfermedad se propaga porque la “competencia” hará que los casinos más plagados cierren, se defendió bajo el fuego de Cooper y desvió cualquier responsabilidad por las consecuencias. (Si bien el Strip de Las Vegas es técnicamente parte del Condado de Clark no incorporado, todavía hay numerosos hoteles, casinos y lugares de entretenimiento en los límites de la ciudad, y Goodman está bajo presión para que toda la región vuelva a trabajar). Lo que ocurrió vale la pena verlo para comprender hasta dónde está dispuesto a llegar la alcaldesa para cambiar la realidad de la situación y así permitir el resultado deseado.



“Quiero que vuelva todo”, dijo Goodman a Cooper, refiriéndose a casinos, bares, restaurantes, centros de conferencias, estadios y presumiblemente clubes de striptease. Luego, dubitativa, afirmó que Las Vegas era un punto de acceso turístico en gran parte debido a su limpieza.



“Nunca cerramos los Estados Unidos”, dijo Goodman. “Nunca cerramos Nevada. Nunca hemos cerrado Las Vegas porque ese es nuestro trabajo. Capital del entretenimiento del mundo donde todo está limpio ... Nunca hubiéramos llegado al punto en que ahora somos el centro de entretenimiento, convenciones y deportes y todo lo demás tan positivo sin ser limpios”.



Hay más de 846.000 casos confirmados del virus en EE. UU., con casi 47.000 muertes confirmadas. En el condado de Clark, esa cifra es de alrededor de 3.100 casos confirmados y 141 muertes. Reabrir toda el área a multitudes de turistas plantea el riesgo obvio de hacer que los números actuales del condado se vean como una caminata comparativa en el parque, sin mencionar que cualquiera que haya contraído el virus en Las Vegas podría regresar a casa y propagarlo durante días o semanas antes de darse cuenta de cualquier síntoma.



Cooper le preguntó a la alcaldesa cómo podía justificar tener cientos de miles de personas “fumando, bebiendo, tocando máquinas tragaperras, respirando aire circulado y luego regresando a casa en Estados Unidos y países de todo el mundo”. ¿No suena eso como una placa de Petri del virus?”, Goodman respondió que Cooper estaba siendo “alarmista”.



También dijo que no emitiría normas de distanciamiento social para las empresas reabiertas, y dijo que “eso depende de ellos averiguarlo. No soy dueña de un casino. No sé nada sobre la construcción de un casino ... No soy propietaria privada de un hotel, ojalá lo fuera, y tendría el hotel más limpio con distancias suficientes para cada ser humano que entra”.



“Si no puedes saber cómo hacer esto de manera segura, ¿por qué, como alcaldesa de una ciudad que es responsable de la seguridad de las personas, estás pidiendo algo para lo que no tienes un plan de cómo hacerlo de manera segura?”, preguntó Cooper.



Goodman se centró en “algunos idiotas” sobre la libertad y los mercados libres: “No soy una propietaria privada. Esa es la competencia en este país, la libre empresa, y poder asegurarse de que lo que ofrezca al público satisfaga las necesidades del público. En este momento estamos en una crisis de salud y, por lo tanto, para que un restaurante esté abierto o para que una pequeña boutique esté abierta, ¡es mejor que lo averigüen! Ese es su trabajo. Ese no es el trabajo de la alcaldesa”.



La alcaldesa afirmó que la investigación china sobre cómo se propaga el coronavirus en los restaurantes no es válida en Estados Unidos, diciendo que “esto no es China, esto es Las Vegas, Nevada”.



“Wow, está bien, eso es realmente ignorante”, dijo Cooper. “Esa es una declaración ignorante, muy ignorante. Eso es un restaurante, sí, en China, pero también son seres humanos”.



Después de que Goodman afirmara que habla con los propietarios de los casinos todos los días y que están desconsolados porque sus empleados no están trabajando, Cooper respondió: “Los propietarios de los casinos probablemente estén bien, son las personas que están trabajando en primera línea quienes serán los que se convertirán en infectados y potencialmente puedan morir”.



“Estás hablando de la enfermedad”, respondió Goodman. “Yo estoy hablando de la vida, estoy hablando de la vida y de vivir”.



“Está bien, esto no tiene sentido”, respondió visiblemente estupefacto Cooper.



En otro momento de la entrevista, Goodman mezcló su discurso con palabras vagamente científicas. La alcaldesa afirmó que nadie sabe cómo sería la reapertura y que ella había ofrecido voluntariamente a la ciudad ser un “grupo de control”. (En estudios controlados, el grupo de control es la línea de base contra la cual se comparan los resultados, y la línea de base actual es el distanciamiento social, por lo que Goodman parece significar realmente el término menos amigable para las relaciones públicas “grupo experimental”).

“¿Cómo lo sabes hasta que tengamos un grupo de control?” Goodman preguntó. “Ofrecemos ser un grupo de control. Cualquiera que sepa algo sobre estadísticas sabe que, por ejemplo, usted tiene una vacuna, le da la vacuna real ... Yo la ofrecí, fue rechazada”.

Cuando Cooper le pidió que confirmara que acababa de ofrecer voluntariamente a los ciudadanos de Las Vegas como sujetos de prueba, Goodman respondió que estaba “absolutamente equivocado” y que “no ponga palabras en mi boca”, y agregó: “Disculpe. Lo que dije fue que me ofrecí para ser un grupo de control y el experto me dijo que no se puede hacer eso porque la gente de todas partes del sur de Nevada vienen a trabajar a la ciudad, y dije ‘oh, eso es muy malo’. Porque sé que cuando tienes una enfermedad, tienes un placebo que da el agua y el azúcar, y luego obtienes los que realmente reciben la inyección”.



“Nos encantaría estar del lado del placebo para que tengas algo contra lo que medirte”, agregó Goodman con exceso de confianza.



Cuando se le preguntó si su oficina estaba haciendo algo para acelerar el acceso a las pruebas y el rastreo, Goodman respondió: “No es parte de nuestro trabajo. Eso es parte de nuestro departamento de salud, parte de nuestros trabajos en el hospital, nuestros laboratorios, esos son los que tienen la experiencia”.



Incluso algunos propietarios de casinos se están distanciando con rapidez de la alcaldesa, probablemente porque proclamar abiertamente que Las Vegas debería convertirse deliberadamente en el banco de pruebas para la propagación viral no controlada no es una gran estrategia de marketing.



“Ella no tiene nada que ver con nosotros, y estamos cansados ​​de escuchar esto”, dijo el martes el CEO de Diamond Resorts International, Stephen Cloobeck, a MSNBC. Agregó que sus llamadas para reabrir los negocios de Las Vegas de una manera tan imprudente son “estupideces”.