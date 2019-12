La carrera entre el Tesla Model 3 y una de las motos eléctricas más potentes arroja un sorprendente ganador

Filed to:

En el mes de febrero de este año la compañía estadounidense Zero anunció su motocicleta eléctrica Zero SR/F, la más potente hasta la fecha con una autonomía superior a los 300 kilómetros. Visto así, ¿quién sería el ganador de una carrera entre la moto de Zero y un Tesla Model 3?



Los encargados de llevar a cabo la prueba fueron los chicos de InsideEVs Italia, una carrera para averiguar quien sería el primero en recorrer 500 metros. En el caso del Tesla Model 3, se trata de un sedán con alrededor de 380 kW, lo que significa que produce casi 5 veces la potencia del Zero SR / F de 82 kW.



Sin embargo, hay que tener en cuenta que con poco más de 1.800 kg, el Model 3 también pesa casi 9 veces más que los 220 kg de la motocicleta.



En cualquier caso, si bien la báscula puede comenzar a inclinarse hacia el cero en términos de relación potencia/peso, el Model 3 tiene ventajas claras. No solo ofrece tracción, sino que también tiene una velocidad máxima más alta de alrededor de 250 km/h, en comparación con la velocidad máxima limitada del Zero SR / F de tan solo 200 km/h.



Por tanto, para que la carrera fuera justa el Model 3 se ejecutó en modo Track mientras que el Zero SR/F se ejecutó en modo Sport. ¿Quién ganó la carrera?



Como vemos en la pieza, el Tesla tomó ventaja desde el inicio, pero a medida que avanzaban el Zero SR/F superó al Model 3. Después de que el Tesla fuera el primero en alcanzar los 100 km/h, la relativamente ligera Zero SR/F comenzó la remontada hasta darle caza y superarlo en la línea de meta.



¿Por qué? Posiblemente porque una carrera de esta distancia sea perfecta para la SR/F. Aunque ambos vehículos alcanzaron velocidades similares al final, el Model 3 tiene una velocidad máxima mucho más alta que el SR/F, lo que significa que si la carrera hubiera recorrido una distancia mayor, el Model 3 probablemente habría tenido tiempo de retomar su liderazgo original y ganar el desafío . [InsideEVs Italia]