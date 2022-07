By

Hasta ahora, los Tesla vení an con su propia conexión a Internet gratuita que les permitía, entre ot ra s cosas, mantener actualizada la navegación GPS, consultar mapas o hacer streaming de música por Bluetooth. Esa conexión era ilimitada en el sentido de que duraba lo que duraba el auto. Ya no lo es.



Electrek informa de que la compañía ha cambiado la política de esa conexión y ahora será gratuita solo durante 8 años. Tras ese tiempo, los propietarios de un Tesla que quieran seguir usando la conexión tendrán que pagar una cuota mensual de 10 dólares. No es la primera vez que la compañía reduce las prestaciones de la conexión en sus vehículos. En sus comienzos, la conexión a Internet de los Tesla permitía hasta hacer streaming de películas o navegar por Internet. A partir del 30 de junio de 2018 esas funciones quedaron reservadas a los que pagaran 10 dólares al mes. El problema de la nueva política es que si tu coche dura más de 8 años vas a tener que pagar aunque solo sea para poder acceder a la radio FM de los Tesla, que también necesita conexión. Tesla no integra conexiones a otras plataformas como CarPlay o Android Auto, por lo que no hay alternativas reales a la ausencia de conexión a bordo.

Tesla no es ni mucho menos la primera o la única compañía dedicada a la automoción que se le ha ocurrido cobrar cuotas por diversos servicios a bordo. Recientemente BMW anunció una suscripción de 18 dólares por la calefacción en los asientos. El servicio premium de navegación en los Audi cuesta la friolera de 85 dólares al mes. Todo indica que la intención de los fabricantes es convertir el automóvil en lo que nunca debió ser: un servicio. A este paso, y contando con el precio de las plazas de garaje, será más asequible moverse a diario en taxi. [vía The Verge]