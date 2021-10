By

La demanda interpuesta contra Disney por Scarlett Johansson ha sido probablemente una de las más sonadas del año por las elevadas cifras implicadas. Pues bien, ya no hay demanda. Disney ha llegado a un acuerdo con la actriz y ninguna de las partes implicadas ha detallado de qué se trata.

La demanda se presentó a finales de julio. Johansson alegaba que la decisión de estrenar Black Widow simultáneamente en cines y en Disney Plus violaba su contrato (que estipulaba un estreno exclusivo en cines) y perjudicaba a la demandante con pérdidas de decenas de millones de dólares. La demanda no tardó en despertar el interés del público, sobre todo tras un duro cruce de comentarios entre la acxtriz y responsables de Disney. Finalmente la compañía optó por discutir el tema en privado.

A parentemente esa dicusión se ha saldado con todas las partes satisfechas. Scarlett Johansson ha declarado lo siguiente a Holywood Reporter: “Estoy contenta de haber podido resolver mis diferencias con Disney. Estoy increíblemente orgullosa del trabajo que hemos hecho juntos a lo largo de tods estos años y realmente he disfrutado mucho de mi relación creativa con todo el equipo. Espero poder volver a colaborar con ellos en años venideros.”

¿Cómo? ¿Va a volver a trabajar con Disney? La pregunta tiene sentido, sobre todo después de que la compañía la acusara de flagrante desprecio a las circunstancias de la pandemia de Covid-19 que condujeron al estreno de Black Widow en streaming pese a haber cobrado 20 millones de dólares por esa película . Sin embargo, y como nos recuerda el presidente de Disney Studios, Alan Bergman, en unas recientes declaraciones a THR ya existían proyectos e colaboración en curso entre la actriz y el estudio antes de que surgiera la demanda. “Estoy muy satisfecho de que hayamos podido llegar a un acuerdo con Scarlett Johansson en el caso Black Widow”, explicaba Bergman. “Apreciamos mucho sus contribuciones al Universo Cinematográfico Marvel y queremos seguir trabajando con ella en varios proyectos futuros, incluyendo La Torre del Terror”.

La Torre del Terror es una película que casi habíamos olvidado. Se anunció en junio y está basada en la antigua atracción inspirada en The Twilight Zone, aunque se trataba de un proyecto pequeño que no tenía pinta de satisfacer a una actriz con el caché que ya tiene Johansson. Es por eso que se sospecha que los términos del acuerdo no solo incluye un cheque con muchos ceros, sino también probablemente nuevos proyectos para la intérprete.

Disney tambien quiere suavizar las cosas con la única persona que se ha atrevido a demandar a la compañía por un incumplimiento de contrato relativo al estreno. La compañía probablemente quiere evitar que la demanda sentara un precedente peligroso a la vez que trata de encontrar un modelo de estrenos en pandemia que sea a la vez respetuoso con los contratos y salarios habituales.