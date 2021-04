Imagen : ESA.

Poco a poco, año tras año, la E3 parecía correr el riesgo de desaparecer, y la pandemia del coronavirus amenazaba con ser un último paso hacia el fin definitivo. Pero sus organizadores aseguran que no es así. El evento regresará este mismo año, de manera virtual.

Y es que después de compañías como Sony dejaran de participar en la E3 con su propia conferencia (del mismo modo que Nintendo, aunque la compañía sí mantiene cierta presencia con espacios para probar sus juegos), la que durante mucho tiempo ha sido la feria más importante del mundo de los videojuegos parecía estar en riesgo. La cancelación de la edición para 2020 debido a la pandemia no hacía más que incrementar estos temores para los fans.

Pero la ESA, responsable de organizar el evento, ha anunciado que la E3 regresa desde el próximo 12 de junio hasta el 15 de junio, eso sí, de manera virtual. Todos podrán “acceder” de forma online a la E3 de manera gratuita, y esta edición incluirá empresas como Ubisoft, Xbox, Nintendo, Capcom, Konami, Take Two, Warner Bros Media y Koch Media, entre otras. Sony, por ahora, parece que no formará parte.

Además, aseguran que el próximo año 2022 tienen en sus planes regresar como una edición presencial, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Así que celebremos, gamers, por ahora la E3 no se va a ninguna parte. [vía Kotaku]